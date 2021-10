Im Juli riss die Flut im Ahrtal alles weg: Häuser Brücken, Rebstöcke. Weinbauern wie Markus Ley wünschen sich, dass alles wieder so wird wie früher. Aber ist das so sinnvoll?

Von Elisa Britzelmeier, Mayschoß

Markus Ley schaut hoch in den blauen Himmel und sagt, was man halt so sagt, frühmorgens, wenn die Sonne scheint: "Gutes Wetter heute." Dann steigt er auf den Traktor und fährt den Weinberg hinauf.