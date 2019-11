Los Angeles - Friday Night Lights. So nennen die Amerikaner die Flutlichter an High-School-Stadien, das Leuchten verkündet ein Heimspiel der hiesigen Football-Mannschaft gegen eine andere Schule. Die Leute pilgern zu den Lichtern wie am Sonntagmorgen beim Glockenläuten zur Kirche. Das Spiel selbst ist wichtig, sehr wichtig sogar, das Team der Paradise High School zum Beispiel ist in zehn Partien unbesiegt. Die Arena ist indes auch Stätte der Begegnung für die Bewohner, sie reden auf den Tribünen über die vergangene Woche, was sie bewegt - gerade in dieser Stadt im Norden des US-Bundesstaates Kalifornien, die Paradise heißt und vor exakt einem Jahr beinahe komplett abgebrannt ist.

"Dieses Team ist wichtig, es ist der Klebstoff, der diese Stadt zusammenhält", sagt Wendy Masters, die an dieser Schule Biologie unterrichtet hat und nun als Rentnerin zu den Spielen kommt: "Das Herz der Stadt schlägt wieder." Das mag stimmen, doch ist dieser Ort ein Jahr später noch immer ein Skelett ohne Muskeln und Haut: Von 27 000 Einwohnern sind bislang gerade mal 3500 zurückgekehrt, nur drei der 39 Footballspieler wohnen in der Stadt, die zum Symbol der verheerenden Wildfeuer geworden ist, bei dem vor einem Jahr 85 Menschen gestorben und 18 793 Gebäude zerstört worden sind - wegen des Namens und der postapokalyptischen Bilder, die keiner vergessen kann, der sie gesehen hat: niedergebrannte Gegenden, abgefackelte Autos, erschöpfte Feuerwehrleute.

Es sind dramatische Geschichten erzählt worden damals, viele davon betitelt mit "Paradise Lost", das verlorene Paradies - dass der Name vom einstigen Goldrausch-Saloon "Pair-O-Dice" (ein Paar Würfel) abgeleitet ist, das interessierte kaum jemanden. Es passte einfach zu gut, dass ein Ort, der so heißt, von einer Katastrophe dieses Ausmaßes heimgesucht worden war. Die Bewohner merkten schnell, dass die Reporter nach schlimmstmöglichen Schicksalen suchten - einige sehr zynisch, auf einem Flyer stand zum Beispiel die Aufforderung: "Wer hat die schrecklichste Geschichte zu den Feuern?"

Es gehört zum Lebensgefühl der Kalifornier, der schlimmstmöglichen Katastrophe mit größtmöglichem Trotz und Optimismus zu begegnen. Solche Geschichten lieben sie in diesem Land, wenn einer die Kapitulation verweigert und entgegen allen Wahrscheinlichkeiten obsiegt. Direkt nach der Zerstörung hatten sie verkündet, Paradise wieder aufbauen zu wollen. Präsident Donald Trump und der gerade zum Gouverneur von Kalifornien gewählte Gavin Newsom sicherten Fördergelder zu. Der Künstler Shane Grammer sprühte hoffnungsfrohe Bilder auf die Ruinen, eines der ersten Geschäfte, das auf der Hauptstraße wieder öffnete: ein Tattoo-Studio, das den Kunden den Umriss des Bundesstaates tätowierte und ein Herz dort, wo sich Paradise befindet.

Das Trinkwasser ist noch immer kontaminiert - und langsam gehen die Fördergelder aus

"Das Herz schlägt noch", sagt auch Stadtplanerin Lauren Gill: "Die Aufräum- und Aufbauarbeiten gehen voran." Das ist größtmöglicher Optimismus, von 14 000 zerstörten Häusern sind bislang gerade mal 14 aufgebaut oder neu errichtet worden. Zurückgekehrte Einwohner, die Häuser nicht versichert hatten - Paradise gilt als Hochrisikogebiet -, leben in Hütten oder Wohnwagen, weil sie sich den Wiederaufbau nicht leisten können. Andere warten ein Jahr nach dem Feuer noch immer auf eine Baugenehmigung (bislang sind 317 ausgestellt worden), kürzlich hat Stromversorger PG&E aus Furcht vor einem neuen Feuer der kompletten Stadt den Saft abgedreht.

Das Trinkwasser ist noch immer kontaminiert, erst von März an soll die Versorgung mit sauberem Wasser für 60 Millionen Dollar gewährleistet sein - doch langsam gehen die Fördergelder aus. Es brennt ja schon wieder in Kalifornien, die Sonne war in dieser Woche wegen der Rauchschwaden nicht häufig zu sehen. Alle Bewohner des Bundesstaates sollen möglichst drinnen bleiben, es gibt nun schreckliche Bilder von anderen Orten. Es wirkt, als wäre Paradise ein Patient im Krankenhaus, der im Koma liegt und einen Albtraum erlebt, während ringsum neue Verletze angeliefert werden, die ebenfalls dringend Hilfe benötigen. "Der Patient lebt noch", sagt Gill trotzig - doch mittlerweile wird auch die Frage gestellt: Sollte man ihn nicht sterben lassen?

Paradise war ja genau das: ein Paradies, in dem sich Leute ein Häuschen leisten konnten und ihre Ruhe hatten. Allerdings haben in Kalifornien in den vergangenen sechs Jahren insgesamt 50 000 Quadrat-Kilometer gebrannt, also ungefähr die Fläche von Niedersachsen. 186 Menschen sind gestorben, mehr als 50 000 Gebäude zerstört worden. Es dürfte auch in Zukunft brennen, die Wälder sind noch immer zu dicht bewachsen, das Klima warm und trocken, die Stromnetze marode. Wäre es nicht sinnvoller, von so einem Ort wegzugehen, wenn man zum Beispiel Jerry Wilson ist, der seit 41 Jahren in Paradise wohnt und bereits drei abgebrannte Häuser wieder aufgebaut hat und sich diesmal auch um die Häuser seiner drei Söhne kümmern muss?

"Man tut, was man tun muss"

"Es ist wie ein Déjà-Vu", sagte er kürzlich der Zeitung San Francisco Chronicle. Sein Haus steht wieder, es ist jedoch noch nicht bewohnbar, also schlafen seine Frau Patty und er in einem Wohn-Anhänger. "Das gehört zum Leben", sagt er: "Man tut, was man tun muss." Die 3500 Leute, die zurückgekommen sind, haben diesen Trotz entwickelt, diese Stadt nicht sterben zu lassen, und das führt zu dieser Football-Mannschaft, die freitags ihre Heimspiele vor dieser Tribüne austrägt, die vom Feuer verschont worden ist.

Es werden viele Geschichten erzählt über diese Mannschaft: wie die Spieler einander helfen, wie sie zu Freunden geworden sind, die auch mal eine Woche lang bei Kameraden übernachten, weil es im eigenen Wohnwagen Probleme gibt. Wie der Parkplatz des Stadions zum Treffpunkt geworden ist, wie die Leute am Freitagabend miteinander reden, gegenseitig Hilfe anbieten, sich Mut zusprechen - und wegen der Siege jubeln dürfen. Die Saison könnte weitergehen, darüber entscheidet der kalifornische Schulsportverband am Samstag.

Genau ein Jahr nach Beginn der schlimmen Feuer in Paradise werden die Leute also erfahren, ob die Friday Night Lights noch einmal angeschaltet werden in dieser Saison, die hin und wieder als "Traum-Saison" bezeichnet wird. Es hat einen Bericht auf dem TV-Sender ABC gegeben, in dem Laufspieler Lukas Hartley genau darauf angesprochen wird. "Traum-Saison?", fragt er, denkt kurz nach und sagt dann: "Eine Traum-Saison wäre für mich, wenn ich in mein altes Zuhause zurückkehren könnte."