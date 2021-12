Von Titus Arnu

Als Lieblingsjahr wird 2021 wohl nur einigen unerschütterlichen Optimisten in Erinnerung bleiben. Dabei hätte es noch viel schlimmer kommen können, wenn die Prognosen von Wahrsagern wahr geworden wären. Zum Beispiel: Russische Wissenschaftler verbreiten ein Virus, das eine weltweite Zombie-Seuche auslöst. Asteroiden schlagen auf der Erde ein und löschen einen Großteil des Lebens aus. Ein "starker Drache" übernimmt die Weltherrschaft, übrigens mithilfe der Zahlen 100, Fünf und einigen Nullen.

Wer solche finsteren Prophezeiungen von Wahrsagern ernst nehmen würde, müsste "Waaah!" schreien und sich in einen Bunker einschließen. Doch zum Glück blieb die Zombie-Apokalypse im zu Ende gehenden Jahr ebenso aus wie die Entdeckung eines Monsteraffen oder ein Militärputsch in den USA. Ende 2020 waren diese und ähnlich beängstigende Voraussagen in diversen europäischen Boulevardmedien zu lesen. "Sie erwiesen sich erwartungsgemäß als absoluter Humbug", bilanziert die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP) in ihrer alljährlichen Auswertung esoterischer Zukunftsdeutungen.

Das Ergebnis der Untersuchung hätte man auch vorausahnen können, denn Orakel und Horoskope bieten selten greifbare Fakten. Während die Hellseher 2019 komplett im Dunkel tappten, was die Covid-19-Pandemie anging, war Corona zum Jahreswechsel 2020/21 ein Topthema der selbsternannten Auguren. "Hier hielten sich optimistische Prognosen eines baldigen Endes der Pandemie und Warnungen vor weiteren, schlimmeren Auswirkungen in etwa die Waage", sagt der Mainzer Mathematiker Michael Kunkel, der Prognosen dieser Art seit 20 Jahren sammelt und analysiert.

Abschaltung des Internets? Fehlanzeige

Die absoluten Wahrversager beim Thema Corona kommen aus den Reihen der sogenannten Querdenker. Die Website "Prophezeiungen der Querdenker" listet mehr als 500 Vorhersagen und Behauptungen von Corona-Leugnern mit Quellenangaben auf. Die meisten davon erwiesen sich als komplett falsch. So prognostizierten Verschwörungsschwafler mehrmals die komplette Abschaltung des Internets, den Tod aller Geimpften im September oder den Umsturz aller politischen Systeme durch eine ominöse "neue Weltordnung". Nichts davon trat bis Redaktionsschluss ein.

Auch bei der Bundestagswahl lagen die meisten Astrologen - übrigens wie viele politische Experten - daneben. Für den astrologischen Lebensberater Taufiq Mempel war Armin Laschet "bis 2024 der Mann für diese Zeit", die Kartenlegerin Sylvie Kollin erpendelte Markus Söder als nächsten Bundeskanzler - und lag damit so falsch wie die vom SWR befragte Orakelhündin Lucy. Bei den Promi-Prognosen ist das Ableben der Queen seit Jahren Dauerthema, doch Elizabeth II. räumte auch mit 95 Jahren nicht den Thron. Melania und Donald Trump ließen sich trotz aller orakelhafter Fernanalysen in Lifestyle-Magazinen nicht scheiden, Joe Biden trat nicht vom Präsidentenamt zurück.

Die Skeptiker von GWUP haben für ihre Wahrheitsprüfung mehr als hundert prognostische Texte aus Büchern, astrologischen Almanachen, Youtube-Videos, Blogs und Zeitungsartikeln ausgewertet, so weit das möglich war. Viele Vorhersagen sind so schwammig formuliert, dass man sie kaum auf ihren Wahrheitsgehalt festnageln kann. Umgekehrt kommt dieses systematische Schwurbeln der Hellseherei entgegen. Zwei Zeilen des Renaissance-Dichters Nostradamus aus dem 16. Jahrhundert werden etwa als Vorhersage des Klimawandels interpretiert: "Wie die Sonne wird der Kopf das leuchtende Meer versiegeln. Die lebenden Fische des Schwarzen Meeres werden fast kochen."

Auch die kryptischen Prognosen der "blinden Seherin" Baba Wanga aus Bulgarien werden von vielen Leuten ernst genommen, als handele es sich um wissenschaftliche Fakten. Baba Wanga ist seit 25 Jahren tot, ihre Anhänger verbreiten die vagen Prophezeiungen auf zweifelhaften Esoterik-Seiten und schmücken sie dramatisch aus. Für 2021 sah Baba Wanga demnach ein Attentat auf Wladimir Putin, die Ertaubung Donald Trumps und die Weltherrschaft der Drachen kommen. Für das Jahr 2022 soll sie eine neue Pandemie prognostiziert haben, ausgelöst durch ein bisher im sibirischen Permafrost konserviertes Virus, außerdem einen Angriff von Aliens auf die Erde. Mal sehen!