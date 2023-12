In den Tagen vor Weihnachten können die Tschechen nicht mehr in ihren Badewannen baden - es sei denn in eiskaltem Wasser mit Fisch. So jedenfalls muss man sich die Konsequenzen tschechischen Weihnachtsbrauchtums wohl vorstellen, denn zu Weihnachten gehört in Tschechien ein Karpfen. Man kauft ihn auf dem Markt oder auch vor dem Supermarkt aus einem großen Bottich, trägt ihn lebend in einer Plastiktüte nach Hause, wo er dann seine Zeit bis zum Heiligabend in der Badewanne verbringt. Am 24.12., der im Tschechischen der großzügige Abend heißt, liegt das Tier dann filetiert und paniert neben Kartoffelsalat auf dem Teller.