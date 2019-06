Trump und Macron beim D-Day-Gedenken

Wenn der Verbrüderungswille verkümmert

Die Präsidenten der USA und Frankreichs begehen in Colleville-sur-Mer den 75. Jahrestag der alliierten Landung in der Normandie. In ihren Reden wird klar, warum die Länder weit von einer harmonischen Partnerschaft entfernt sind. Von Nadia Pantel