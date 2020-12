Von Juri Auel, Oliver Klasen und Gianna Niewel

Ein Autofahrer hat in der Fußgängerzone von Trier mehrere Menschen angefahren. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums sagte, dass es wohl mindestens zwei Tote und zahlreiche Verletzte gegeben habe. Der Hintergrund des Vorfalls sei noch unklar. Genaue Opferzahlen gibt es bislang nicht.

Unter den Opfern des tödlichen Vorfalls ist nach Angaben der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, auch ein kleines Kind. Ein Baby sei am Dienstag aus dem Leben gerissen worden, sagte die SPD-Politikerin. Sie sprach den Angehörigen ihr Beileid aus. Es sei "das Allerschlimmste", dass heute Menschen "ihr Leben verloren haben".

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) sagte, der Autofahrer sei "vier Minuten nach Ersthinweis" festgenommen worden. Ein Polizeisprecher ergänzte, der Fahrer sei "durch Kräfte des Polizeipräsidiums angehalten" und überwältigt worden. Geäußert hat sich der Fahrer den Angaben zufolge bislang nicht.

Bericht: Offenbar kein politischer Hintergrund

Ein Polizeisprecher sagte, es gebe noch keine Hinweise auf ein Motiv. "Die Befragung des Verdächtigen läuft." Der Mann habe nach derzeitigem Ermittlungsstand alleine in dem Fahrzeug gesessen. Die Deutsche Presse-Agentur berichtet unter Berufung auf Sicherheitskreise, den Behörden lägen keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund der Tat vor. Der Fahrer des Wagens ist demnach auch nicht als Gefährder eingestuft.

Es handelt sich der Polizei zufolge um einen 51-Jährigen, der aus der Region Trier stammt. Nach der Festnahme besteht nach Polizeiangaben keine Gefahr mehr für die Bevölkerung. Er soll bei seiner Tat "wahllos" vorgegangen sein. "Wie genau das passiert ist, weiß ich nicht, ich weiß nur, dass wir das Auto gestoppt haben und den Mann dann festgenommen haben", sagte ein Polizeisprecher über die Festnahme.

Der Mann soll mit dem Auto etwa von der Konstantinbasilika aus über den Hauptmarkt in Richtung der Porta Nigra durch die Fußgängerzone gefahren sein. Der Trierische Volksfreund zitierte einen Augenzeugen, der von einem rasenden Geländewagen gesprochen habe. Menschen seien durch die Luft geflogen.

Der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) sprach in einem Fernsehstatement von einer "Amokfahrt". "Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wir sehen solche Bilder im Fernsehen und denken, das kann bei uns nicht passieren. Jetzt ist es auch in Trier passiert", sagte Leibe später bei einer ersten Pressekonferenz. Er sei gerade durch die Innenstadt gelaufen, es sei schrecklich gewesen. "Da steht ein Turnschuh." Pause. "Und das Mädchen dazu ist tot." Dann sagt er nichts mehr. Sein Pressesprecher übernimmt. "Ich bitte um Verständnis, dass das einen sehr trifft."

Auf Twitter veröffentlichte Videos zeigen beschädigte Geschäfte in der Fußgängerzone und einen am Boden liegenden Verletzten sowie ein Rettungsfahrzeug. Die Polizei bittet die Bevölkerung darum, den Bereich zu meiden. Teile der Trierer Innenstadt sind weiträumig abgesperrt. Überall im Zentrum ist Blaulicht zu sehen.

Auch die Bundesregierung äußerte sich zu dem Vorfall. "Was in Trier geschehen ist, ist erschütternd", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter. "Die Gedanken sind bei den Angehörigen der Todesopfer, bei den zahlreichen Verletzten und bei allen, die in diesem Moment im Einsatz sind, um die Betroffenen zu versorgen."

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Die Polizei bat darum, keine Bilder und Videos des Vorfalls im Netz zu posten und sie stattdessen auf ein extra eingerichtetes Upload-Portal der Ermittler hochzuladen.

Mit Material der Agenturen