Detailansicht öffnen (Foto: Andrew Redington/AFP)

Tom Felton, 34, britischer Schauspieler, hat sich musikalisch zurückgemeldet. Er sei auf dem Weg der Besserung, sagt Felton in einem auf Instagram veröffentlichten Video, und singt "Don't you worry", man solle sich keine Sorgen machen, während er sich selbst auf der Gitarre begleitet. Der Schauspieler, der als Draco Malfoy in den "Harry Potter"-Filmen bekannt wurde, war vergangene Woche bei einem Promi-Golfturnier zusammengebrochen und ins Krankenhaus gebracht worden. Felton bedankte sich nun für die guten Wünsche. Man habe sich sehr gut um ihn gekümmert.

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/AP)

Lena Dunham, 35, US-amerikanische Produzentin, Regisseurin, Schauspielerin und Erfinderin der Serie "Girls", soll geheiratet haben. Das berichtet das Portal People. Demnach haben Dunham und der britisch-peruanische Musiker Luis Felber, ebenfalls 35, sich am Wochenende das Ja-Wort gegeben. Im April hatte sie der New York Times erzählt, dass sie seit ein paar Monaten zusammen sind. Felber, der unter dem Künstlernamen Attawalpa bekannt ist, postete nun das Lied "This Will Be Our Year" von The Zombies auf Instagram - der Song, mit dem Dunham ihm im Juni zum Geburtstag gratuliert hatte.

Detailansicht öffnen (Foto: Gero Breloer/dpa)

Lance Armstrong, 50, und Jan Ullrich, 47, frühere Widersacher und Radprofis, strampeln zusammen. "Das bedeutet mir die Welt, mit @JanUllrich5 eine Radtour zu absolvieren und auf dem Rad von ihm in den Arsch getreten zu bekommen. Wer sagt, dass großartige Rivalen keine Freunde sein können?", schrieb Armstrong in einem Twitter-Post mit zwei Bildern. Einmal legt Ullrich den Arm um ihn, einmal geben sich die beiden auf dem Rad die Hand. Die ehemaligen Radprofis hatten sich zu Beginn der 2000er-Jahre packende Duelle bei der Tour de France geliefert. Während Armstrong (links im Bild aus dem Jahr 2004) seine Doping-Vergangenheit nach der Karriere einholte, folgte bei Ullrich ein gesundheitlicher Absturz. Zuletzt schrieb Ullrich in der Bild am Sonntag: "Vor gut drei Jahren, in der schwierigsten Phase meines Lebens, warst Du, lieber Lance, für mich da ... Deine Unterstützung hat dazu beigetragen, dass ich heute wieder gesund bin und mein Leben im Griff habe."

Detailansicht öffnen (Foto: Antje Winkelmann/dpa)

Oliver Grafe, Kürbiszüchter aus Brandenburg, bringt fast 900 Kilo auf die Waage. Mit einem 867 Kilogramm schweren Kürbis hat er bei der Kürbiswiegemeisterschaft in Klaistow (Potsdam-Mittelmark) den ersten Preis gewonnen. An der Meisterschaft hatten sich am Sonntag 87 Züchter und Hobbygärtner mit insgesamt 95 Kürbissen beteiligt. Grafes Kürbis aus Großthiemig (Landkreis Elbe-Elster) wurde in der Kategorie "Atlantic Giant" ausgezeichnet. Die 95 ausgestellten Exemplare können Kürbisfreunde jetzt in einer Ausstellung bewundern.

Detailansicht öffnen (Foto: Tim Brakemeier/dpa)

Barbara Broccoli, 61, US-amerikanisch-britische Filmproduzentin, will erst nächstes Jahr über Daniel Craigs Nachfolge nachdenken. Wer der neue James Bond wird, beschäftigt Buchmacher seit Jahren, kurz vor dem Start des letzten Films mit Craig in der Hauptrolle kochen die Spekulationen hoch. Es gebe bislang keine Entscheidung, sagte Bond-Produzentin Broccoli dem Sender BBC Radio 4 nun. Craig sei ein großartiger Bond gewesen, seine Fußstapfen kaum zu füllen. "Daniel soll seine Zeit zum Feiern haben", sagte sie. "Nächstes Jahr fangen wir dann an, über die Zukunft nachzudenken."