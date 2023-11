Aber dann kam aus Thüringen eine beruhigende Nachricht. Dort erscheint nun erstmalig ein Bratwurstkalender. Ausgedacht haben ihn sich drei Freunde aus Altenburg, wie die lokalen Medien berichten, die Erfinderin wird zitiert: "Der Bratwurst gebührt einfach ein eigener Kalender, in dem sie schön in Szene gesetzt wird." Man denkt gleich an begehrte Kultobjekte wie den Pirelli-Kalender mit den hübschen Frauen oder den Calendario Romano mit den gutaussehenden Geistlichen, und tatsächlich: Im Bratwurstkalender sind gut gebräunte Bratwürste zu sehen, im Brötchen, mit Senf, auch mal mit Ketchup, im Hintergrund jahreszeitlich passende Landschaften. Also Bratwurst vor Schneefeld, Bratwurst vor Stranddüne, Bratwurst vor Kürbiswiese.

Doch aufgepasst, wer jetzt gleich bestellen möchte: Das Genre Wurstkalender ist umfangreich. Den Bratwurstkalender sollte man nicht verwechseln mit dem Bockwurstkalender, und den wiederum nicht mit dem Mettkalender, dem Wurstsalatkalender und dem Adwurstkalender genannten Wurstadventskalender ("24 Tage Genuss"). Wer jetzt schon an Weihnachten denkt, dem bietet das Internet gleich noch Wurstbettwäsche an und ein Nackenkissen in Kalbsleberwurstform. Also nein, man muss sich um die Wurst wirklich keine Sorgen machen, auch wenn sie nicht immer aus Fleisch ist.

