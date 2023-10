Für alle, die es noch nicht wissen sollten: Das Fischbrötchen ist ein Türöffner für herzhafte Gespräche. Emmanuel Macron , seine Gattin Brigitte sowie Olaf Scholz und seine Frau Britta Ernst haben beim Besuch des französischen Präsidenten auf dem Hamburger Fischmarkt Fischbrötchen verspeist. Staatstragend daran ist erstmal nur, dass Bismarckhering auf dem Brötchen liegt, aber dann kommen reichlich frische Zwiebeln dazu. Und der freundlichste Ausdruck für diese kernige Mischung ist ohne Zweifel: herzhaft (siehe oben). Das wirkt bei einem Paar, das in Paris eine Küche genießt, die mit der französischen Premiumbezeichnung Haute Cuisine glänzen kann, erst mal fehl am Platz. Aber wenn es einen geschickten kulinarischen Schachzug gibt, um das angeschlagene deutsch-französische Verhältnis wieder zu kitten - dann ist es das Hamburger Fischbrötchen.

Auf den ersten Blick erzählt dieses Foto eine Geschichte von Widerwillen und Kampf mit dem Objekt, aber man sollte in diesem Fall die Macht der Bilder nicht überschätzen. Der Biss ins Brötchen ist kein Augenschmaus. Wer sich für den Biss entscheidet, muss es mit Entschlossenheit tun. So ein bisschen vorsichtig am knackigen Brötchenmantel rumknabbern geht nicht. Der Biss muss sitzen, sonst wird das nichts mit dem stilvollen Verschlingen. Ob der Präsident seinem Nachbarn Scholz "délicieux!" zugeraunt hat? Vielleicht nicht gleich, vielleicht sehr leise. Jedenfalls vereint die gemeinsame Arbeit am kulinarischen Gegenstand und überwindet mühelos die kulturellen und politischen Gegensätze. Jeder Mensch sieht ein bisschen selbstvergessen, raubtierhaft und meinetwegen auch bescheuert aus, wenn er seine Zähne ins Brötchen malmt. Fürs erste Rendezvouz ist diese Speise deshalb nicht geeignet, aber für Menschen, die keine Geheimnisse mehr voreinander haben sollten, ist sie ideal. Wir haben das zusammen weggeputzt!

Da können die genießerischen Franzosen ausnahmsweise nicht mithalten. Man könnte das EU-weit anwenden: Die Niederländer könnten ihren Trumpf ausspielen, die Frikandel spezial, die Italiener eine Pizza Surprise reichen, die Türken Öko-Kebap und die Schweden tonnenweise Köttbullar von Ikea anliefern lassen. Und transatlantisch ist der US-Burger ohnehin nicht zu toppen. Sich zusammenschmatzen und zusammenmampfen statt sich immer nur langweilig zusammensetzen oder zusammenkommen, sollte bei der Diplomatie öfter eingebracht werden. Der Erfolg ist übrigens auf anderen Bildern von Macron und Scholz zu sehen. So entspannt zusammen lachen hat man die beiden selten gesehen. Denn sie wussten, dass jedes noch so dicke Brötchen irgendwann mal gegessen und jeder Drops gelutscht ist.