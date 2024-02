Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/dpa)

Ozzy Osbourne, 75, Musiker, hat Stress mit Kanye West. Der Altrocker wirft dem US-Rapper vor, seine Musik ohne seine Zustimmung verwendet zu haben. Auf Instagram schrieb Osbourne, West habe um Erlaubnis gebeten, einen Teil einer Live-Performance des Black-Sabbath-Klassikers "Iron Man" aus dem Jahr 1983 ohne Gesang verwenden zu dürfen. Die Erlaubnis sei West verweigert worden, "weil er ein Antisemit ist und vielen Menschen unsagbaren Herzschmerz bereitet hat". Trotzdem habe der US-Musiker davon bei einer Veranstaltung in dieser Woche Gebrauch gemacht. "Ich will mit diesem Mann nicht in Verbindung gebracht werden!", wütete Osbourne.

Ben Affleck, 51, Muse, inspiriert seine Frau zu kreativem Output. Ihr Liebes-Comeback sei "sehr, sehr inspirierend" für ihre neuen Songs gewesen, sagte US-Sängerin Jennifer Lopez, 54, der Welt am Sonntag kurz vor Erscheinen ihres neuen Albums. "Diese Liebesgeschichte zwischen Ben und mir ist ziemlich unglaublich. Und sie hat niemanden mehr überrascht als mich selbst." Lopez und Affleck hatten im Sommer 2022 überraschend in Las Vegas geheiratet, nachdem sie rund 20 Jahre zuvor schon einmal verlobt gewesen waren. Die "Bennifer-Romanze" dauerte damals allerdings nur 18 Monate.

Caroline Peters, 52, Schauspielerin ("Mord mit Aussicht"), träumt von Lummerland. "Worüber ich durchaus regelmäßig nachdenke, ist, wie es wäre, wenn ich gar nicht mehr arbeiten würde", sagte Peters der Deutschen Presse-Agentur. Sie sei zwar sehr zufrieden mit dem, was sie mache. Aber in stressigen Momenten habe sie "stundenlange Tagträume" von einem Leben, in dem man Geld hätte, ohne dafür arbeiten zu müssen. Diese Träume gingen dann "in Richtung Lummerland", also der fiktiven Insel mit sehr wenigen Bewohnern, die in den "Jim Knopf"-Büchern von Michael Ende vorkommt. "Eine schöne Insel, auf der man alle kennt und alle toll findet."