"Ihr Strandabschnitt stellt je nach Gezeitenlage Strand bzw. Wasserfläche dar." So wird im feinsten Makler-Sprech das Stück Land am Meer im Süden Sylts angepriesen.

Von Peter Burghardt, Hamburg

Es gibt ja immer wieder wunderbare Angebote aus Sylt, dem norddeutschen Ersatz-Mallorca. In Hörnum ganz im Süden wäre beispielsweise ein "freies großes Baugrundstück" zu haben, wie es heißt. 5,85 Millionen Euro. Aber die interessanteste Idee hat diese Immobilienagentur zu bieten, ebenfalls im südlichen Teil der Insel: ein Stück Strand.

Einen eigenen Strand, wer will das nicht. Manche Menschen besitzen eigene Handtücher, andere eigene Strandkörbe. Oder eigene Inseln, es steht auch immer mal wieder eine zum Verkauf. Unter Private Islands zum Beispiel fand sich in der Kategorie Petit St. Vincent, St. Vincent und die Grenadinen dies: "Von weißen Sandstränden und türkisfarbenem, klarem Wasser umgeben und dicht mit Palmen bewachsen, bietet Petit St. Vincent 22 aus inseleigenem Gestein erbaute, komfortable Cottages, die auf dem 46,5 Hektar großen Eiland verstreut liegen", ist zu lesen. "Ideale Kombination aus Lifestyle und einem Einkommen generierenden Paradies". Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Preis: "auf Anfrage".

Die Karibik ist über den Hindenburgdamm leider schlecht erreichbar, also zurück nach Nordfriesland an Nordsee und Wattenmeer. Sylt, noch nicht komplett erwerbbar, aber ebenfalls von schönen Stränden umrahmt. So groß und breit, dass man all den Menschen, die wieder vom roten oder blauen Autozug rollen, mancherorts gut ausweichen kann. Nur muss immer mal wieder Sand nachgefüllt werden - der Wind und die Strömung nagen an den Küsten. "Sichern Sie sich Ihren Strand + Düne auf Sylt", rät nun diese Annonce. "8900 m² bei Hörnum, kein Bauland".

Die Sylter Strände seien "Balsam für Herz und Seele, Lieblingsplatz für Sonnenanbeter, Paradies für kleine Abenteurer und Spielplatz für fellige Vierbeiner zugleich", erfährt man weiter. "Sie befinden sich in der Regel im öffentlichen Besitz und sind nicht privat zu erwerben." Dieser Strandabschnitt in Hörnum sei deshalb "ein absolutes Unikat", aber, weil man die Strände so liebe und weiterhin zugänglich halte: "Auch auf Ihrem neuen Herzstück auf Sylt besteht öffentliches Wegerecht." Abseits des Tourismus sei "Ihr Strand mitten zwischen der Sylter Dünenlandschaft und dem Wattenmeer jedoch nie überlaufen".

Der Gemeinde scheint es egal zu sein, wem nicht nutzbare Strandabschnitte gehören

Auf einer Panoramaaufnahme wurde ein Herz in den Sand gezeichnet. Die Lage: ungefähr drei Kilometer nordöstlich von Hörnum, Höhe Strandläufernest, Kenner wissen Bescheid. Mit Vordüne, Dünenhauptkamm und Dünentälern, auf denen Strandhafer, Krähenbeeren und Besenheide wachsen. "Ihr Strandabschnitt stellt je nach Gezeitenlage Strand bzw. Wasserfläche dar."

Der Gemeinde scheint es egal zu sein, wem nicht nutzbare Strandabschnitte gehören, sofern Regeln wie das Bauverbot gewahrt werden und Grundsteuer bezahlt wird. Auch auf Ebay wurden schon mal Sylter Strandteile privat ins Netz gestellt, aus einem Naturschutzgebiet allerdings, worauf der Sylter Heimatverein anmerkte: "Einem Käufer muss bewusst sein, dass er nicht einmal legal zu seinem Grundstück gelangen könnte."

In diesem Fall, jetzt bei Hörnum, soll ein Teil des Erlöses an einen Sylter Verein gespendet werden. Der Kaufpreis, man ahnt es: "auf Anfrage".