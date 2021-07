Surfside bei Miami:Teilweise eingestürztes Hochhaus gesprengt

Nach dem Teileinsturz des Wohnkomplexes Champlain Towers South im US-Bundesstaat Florida sind die Überreste aus Sicherheitsgründen gesprengt worden. Die Instabilität der Ruine sei gefährlich und behindere den Fortschritt des Bergungseinsatzes im bereits eingestürzten Teil, sagte die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava, vor dem Abriss. Der noch stehende Gebäudeteil wurde so gesprengt, dass er an Ort und Stelle in sich zusammensackte. Danach sollte relativ zeitnah auch in Abschnitten der Unglücksstelle gesucht werden, an denen es für die Helfer vorher zu gefährlich war.

Der Komplex mit rund 130 Wohneinheiten in Surfside nahe Miami war am 24. Juni aus noch ungeklärten Gründen teilweise eingestürzt. Seither war rund um die Uhr mit Spürhunden, Spezialkameras und schwerem Gerät nach Verschütteten gesucht worden.

Die Bewohner des noch stehenden Gebäudeteils durften nach dem Unglück aus Sicherheitsgründen nicht mehr zurück in ihre Wohnungen - auch nicht, um vor der Sprengung persönliche Gegenstände herauszuholen. Die Opferzahl des Teileinsturzes ist inzwischen auf mindestens 24 Tote gestiegen. Mehr als 120 Menschen gelten weiterhin als vermisst, wobei unklar ist, wie viele von ihnen sich zum Unglückszeitpunkt tatsächlich in dem strandnahen Gebäude in Surfside bei Miami aufhielten.

Tropensturm Elsa auf dem Weg in Richtung Florida

Die Sprengung wurde aus Sorge um die Stabilität der Ruine wegen eines Tropensturms vorgezogen. Ausläufer des Sturms Elsa werden im Süden Floridas erwartet, angekündigt sind heftige Windböen und starker Regen. Wie der Miami Herald berichtet, riefen Einsatzkräfte die Anwohner der übrigen Gebäude auf, sich nach drinnen zu begeben sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch über einen Alarm auf ihren Smartphones wurden die Bewohner dazu aufgefordert.

Warum das zwölfstöckige, 40 Jahre alte Gebäude zum Teil einstürzte, ist weiterhin unklar. 2018 hatte ein Ingenieursbericht im Vorfeld einer Rezertifizierung der Gebäudesicherheit strukturelle Mängel in dem Komplex mit 136 Einheiten festgestellt. Im April warnte der Präsident der Wohnungseigentümergemeinschaft die Bewohner in einem Brief, dass die schweren Schäden rund um die Basis des Gebäudes "deutlich schlimmer" geworden seien. US-Präsident Joe Biden versprach bei einem Ortsbesuch eine gründliche Untersuchung des Vorfalls. Damit solle auch sichergestellt werden, dass sich ein solches Unglück nicht wiederhole.