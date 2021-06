"In den USA fallen Gebäude doch nicht einfach in sich zusammen"

Die Suche nach Opfern in den Trümmern des zwölfstöckigen Gebäudes in Surfside erweist sich als außerordentlich schwierig.

Von Gerhard Matzig

"Es klang, als sei das Gebäude von einer Rakete getroffen worden." Das sagte ein Bewohner des teilweise eingestürzten Wohnhochhauses in Florida nach dem Desaster. Fünf Leichen wurden bisher aus der endzeitlich aus dem Bauschutt ragenden Ruine des an die 40 Meter hohen, L-förmig organisierten Wohngebäudes namens Champlain Towers South geborgen. 156 Menschen werden weiter vermisst. Feuer, die in den Trümmern lodern, erschweren die Arbeit der Rettungskräfte. Die Ursache für den Einsturz in der Kleinstadt Surfside nahe Miami Beach ist weiterhin unklar.

"Das ist eine Katastrophe", meint Francis Suarez, der Bürgermeister von Miami, über das unmittelbar am Atlantik gelegene Bauwerk, in dem sich seit vierzig Jahren 136 Eigentumswohnungen auf drei Wohntürme und zwölf Stockwerke verteilen, "in den USA fallen Gebäude doch nicht einfach in sich zusammen." Es wird lange dauern, bis die Ingenieure die wahren Ursachen beweisen können. Aufnahmen zufolge sind etwa die Hälfte der Wohnungen betroffen. Vom Gebäude selbst steht noch etwa ein Drittel der Bausubstanz. Die Szenerie der Zerstörung erinnert an Bilder von zerbombten Häusern in Kriegsgebieten.

Jens Schneider ist kein sonderlich zu Spekulationen neigender Interpret der dramatischen Bilder, aber als Professor für Statik an der Technischen Universität Darmstadt ist er ein Experte der Tragwerkslehre. Er sagt: "Von Deutschland aus lässt sich nur mutmaßen, was zum Kollaps geführt haben könnte." Schneider kennt alle kursierenden Erklärungsversuche.

Detailansicht öffnen Mit Fotos und Blumen gedenken Angehörige und Freunde in der Nähe des Unglücksortes den vielen Vermissten. (Foto: ANDREA SARCOS/AFP)

Manche Zeugen berichten von einer Art Beben. Viele meinen, einen lauten Knall gehört zu haben. Beide Wahrnehmungen können statt für Ursachen auch für Folgen des Materialversagens sprechen. Ausschließen lässt sich noch nichts. Es soll zuletzt auch Arbeiten am Dach des Gebäudekomplexes gegeben haben. Und einen Abriss in der Nähe. Einige Anwohner berichten von Rissen in demzufolge etwas maroden Wänden. Eine vor dem Zusammenbruch durchgeführte Inspektion kam jedoch zu keinem Ergebnis.

Der Ingenieur Kit Miyamoto vermutet den Kollaps "im Versagen einer Stütze". Das Gebäude wurde auf mehreren Stützen aufgebaut. "Wenn eine zusammenbricht, bricht alles zusammen." Doch dieser vorstellbare Dominoeffekt erklärt nicht, warum die normgemäß berechneten und dimensionierten Stahlbetonstützen, die seit 40 Jahren halten und bereits mehreren Hurrikanen getrotzt haben, ohne weitere äußere Einflüsse plötzlich punktuell nachgeben hätten sollen. Eine Möglichkeit: Es geschah gar nicht plötzlich.

Zu nah am Wasser gebaut?

Jens Schneider teilt jetzt im Videochat mit der SZ seinen Bildschirm und bittet den Reporter, sich die extreme Lage des Gebäudes auf einer schmalen Landzunge zwischen Meer und einer von Zu- und Abflüssen durchzogenen, wasserreichen Marschlandschaft zu vergegenwärtigen. "Genau das, was ein Immobilienmakler als Toplage preisen würde, die unmittelbare Panoramalage am Wasser, würde ein Geologe schon etwas kritischer sehen."

In diesem Zusammenhang weist der Experte auf eine im letzten Jahr veröffentlichte Studie hin, in der Shimon Wdowinski von der Florida International University dokumentiert, dass das in dem Feuchtgebiet erbaute Wohnhaus schon seit den 1990er-Jahren abgesunken sein muss. In der Studie heißt es: "Vorläufige Ergebnisse zeigen, dass Absenkungen in lokalisierten Bereichen mit einer Größenordnung von bis zu drei Millimetern pro Jahr auftreten." Das wurde mithilfe von GPS-Technologie und SAR-Interferometrie festgestellt und gilt für die "urbanen Gebiete, die auf zurückgewonnenem Marschland liegen". Es gilt für die Champlain Towers.

Detailansicht öffnen Für Makler eine Toplage, für Geologen und Architekten eine Herausforderung: Die Landschaft, in der das Apartmenthaus einstürzte, ist von vielen Zu- und Abflüssen durchzogen. (Foto: Gerald Herbert/dpa)

Wenn das stimmt, so Schneider, ließe sich die Absenkung seit dem Baujahr 1981 auf einige Zentimeter summieren. "Und wenn sich so sehr ungleichmäßige Setzungen an dem Fundament einstellen, das die unterschiedlichen Gebäudeteile miteinander verbindet, dann kann es zu sogenannten Zwangsbeanspruchungen im Tragwerk darüber kommen, die sich bei hoher Materialbeanspruchung plötzlich entladen können. Stützen könnten dann ihre Stabilität einbüßen." Nämlich als Folge langfristiger Prozesse. Den Behörden war die Studie bekannt. Unternommen wurde nichts.

Die Tragik läge darin, dass die vom Staat Florida finanzierte Studie das Augenmerk auf den Zusammenhang von Küstenabsenkungen und der damit einhergehenden Hochwassergefahr legte. Die Frage, was solche Absenkungen statisch bedeuten (und was sie über den Baugrund in der gesamten Nachbarschaft aussagen), wurde nicht laut genug gestellt. Natürlich können sich noch ganz andere Ursachen ergeben im Verlauf weiterer Untersuchungen. Zunächst muss es ohnehin um die Opfer, Vermissten und Angehörigen gehen. Wenn es aber letztlich am Standort selbst gelegen haben sollte, dann ist im Umkreis der Katastrophe auch jetzt noch Umsicht geboten. Neu ist das leider nicht: dass der Mensch sich immer wieder dort ansiedelt, wo die Siedlungsbedingungen alles andere als ideal sind. Weil: Lage, Lage, Lage.

Übrigens versichert Norbert Gebbeken als Experte für Baustatik und Präsident der Bayerischen Ingenieurkammer, dass man sich in Deutschland vor ähnlichen Katastrophen nicht ganz so fürchten muss: "Die deutschen Sicherheitsstandards gehören zusammen mit den Normen in der Schweiz zu den strengsten der Welt." Für ihn ist es "im Grunde undenkbar", dass hierzulande "das Wissen um die Absenkungsproblematik ignoriert worden wäre". Das regeln die Gesetze. Den Toten in Florida nützt unsere oft geschmähte Baubürokratie leider nichts.