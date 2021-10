Der erste kräftige Herbststurm des Jahres ist da, Ignatz hat am frühen Donnerstagmorgen bereits heftige Böen, Gewitter und Regen über Teile Deutschlands geschickt. Im Laufe des Tages rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einem Streifen über die Mitte bis in den Osten und Nordosten Deutschlands mit schweren Sturmböen und teilweise orkanartigen Böen von bis zu 105 Kilometern pro Stunde. Im Bergland könne es sogar Orkanböen mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde geben.

Den Lagezentren der Polizei lagen zunächst keine größeren Schadensmeldungen vor; vereinzelt habe der Wind Bäume ausgerissen, Schlimmeres sei jedoch nicht passiert, hieß es etwa aus Thüringen und Baden-Württemberg. Im niedersächsischen Delmenhorst war am Mittwochabend ein Mann von einem herabstürzenden Ast getroffen, aber nur leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Aus Unterfranken meldeten die Leitstellen Dutzende Einsätze, meist wegen umgestürzter Bäume, umgefallener Bauzäune oder von Dächern gewehter Dachziegel. In Würzburg wurde ein Baugerüst an einer Rettungswache des Roten Kreuzes umgeweht. Menschen kamen ersten Informationen zufolge nicht zu Schaden.

Detailansicht öffnen Umgestürzte Bäume im Hamburger Stadtteil Ohlsdorf. (Foto: Steven Hutchings/dpa)

In Köln hieß es bei der Polizei: "Bei uns nichts Größeres", für den Rhein-Sieg-Kreis meldeten die Einsatzkräfte einen leichten Verkehrsunfall und weitere "zwei, drei Einsätze" wegen Bäumen oder Ästen, die herabgestürzt seien. In Bielefeld sagte ein Polizeisprecher: "Außer umgekippten Mülltonnen haben wir nichts." In mehreren Städten, so zum Beispiel in Berlin, Osnabrück und Augsburg, blieben vorsorglich die Zoos geschlossen.

Die Deutsche Bahn warnt vor möglichen Zugausfällen oder Verspätungen wegen des Sturms. Am Morgen lagen aber erst wenige Meldungen über tatsächliche Störungen vor. Zwischen Hamburg und Kiel kam es zu Verspätungen, weil ein Baum in die Oberleitung gestürzt war. Auch im Regionalverkehr in NRW kam es zu vereinzelten Einschränkungen.

Detailansicht öffnen Bei Speyer musste die A61 gesperrt werden, weil mehrere Lkw auf einer Brücke quer standen. Die Polizei geht davon aus, dass Sturmböen den Anhänger eines Lastwagens erfassten und dieser so umstürzte. (Foto: Rene Priebe/dpa)

In der Nordhälfte Deutschlands warnt der Wetterdienst vor ostwärts ziehenden Gewittern, bei denen orkanartige Böen mit bis zu 105 Kilometern pro Stunde wehen können. "Kurzlebige Tornados" seien dabei nicht ausgeschlossen. Der Wetterdienst empfiehlt, das Haus am besten nicht zu verlassen. Im Laufe des Nachmittags soll der Wind von Westen her wieder nachlassen. Es wird insgesamt kühler. Am Donnerstag liegen die Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad, im Westen und Norden zwischen 12 und 15 Grad.