25. Juni 2019, 18:41 Uhr Sommerhitze Schneller Propeller

Ventilatoren machen Bindehautentzündung und einen steifen Nacken? Pah! Ein Loblied auf eine der genialsten Erfindungen der Menschheit.

Von Martin Zips

Ein Wettermoderator, um den es in der Vergangenheit immer wieder mal Wind gab, verbreitete in einem Internetvideo jüngst diese Ansichten hier: 1. Die Siebenschläfer-Regel ist völliger Blödsinn. 2. Es ist typisch für ein Land, in dem Homöopathie durch Krankenkassen bezahlt wird, dass dieser oder jener mittelalterliche Mist immer noch geglaubt wird. 3. Wind ist weder schädlich, noch macht er einen steifen Nacken. Sonst hätten die Bewohner der Kanarischen Inseln ja auch alle einen steifen Nacken. 4. Bitte kaufen Sie Ventilatoren ...