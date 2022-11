Cold Case:Wer tötete Simone Strobel?

Von Jan Bielicki

Die Polizisten kamen an einem Dienstag im August. Ihr Ziel war ein blau gestrichenes, äußerlich bescheidenes Haus, gleichwohl Millionen wert - in Bestlage am Strand von City Beach, einem wohlhabenden Stadtteil der westaustralischen Metropole Perth. Die Beamten hatten einen Haftbefehl dabei, ausgestellt auf den Hausherrn: Tobias Friedrich M., 42 Jahre alt, Staatsangehörigkeit deutsch. Schon am nächsten Tag wurde der Surflehrer mit dem schulterlangen, dunkelblonden Haar in ein Flugzeug nach Sydney gesetzt. Dort wurde ihm die Anklage verlesen. Sie lautet auf Mord.