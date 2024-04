Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Sean Combs ist ein freier Mann, und als solcher tat er am Osterwochenende, was freie Leute mit seinen finanziellen Möglichkeiten so tun: Er golfte mit seinen Zwillingstöchtern, traf in einem Naturkost-Restaurant Fans und den Promi-Fitnesstrainer Wes Watson (der das Video der Begegnung sogleich auf Instagram veröffentlichte), radelte um seine Villa im Nobelviertel Star Island (wie einst im Musikvideo "Bad Boy for Life") und kurvte im Luxustruck zum Flughafen; von dort aus flogen Freunde und Familienmitglieder in seinem Privatjet in den Karibikurlaub. Der 54 Jahre alte Combs, besser bekannt als Hip-Hop-Mogul P. Diddy, früher Puff Daddy, blieb daheim.