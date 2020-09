Von SZ-Autoren

Masken einpacken nicht vergessen, nur bestimmte Eingänge benutzen und sich in der Pause in den für die jeweilige Klasse zugeteilten Bereichen aufhalten. Gleich nach den Sommerferien war da dieses Gefühl: Mag ja sein, dass die Schule für alle wieder offen ist. Aber trotzdem ist vieles neu in diesem Schuljahr 2020/21, vieles merkwürdig - manches aber gar nicht mal so schlecht. Ein Blick auf den neuen Schulalltag.