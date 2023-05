Von Marc Beise und Peter Münch, Rom/Tel Aviv

Schlimm genug, dass das 16-Meter-Boot "Good...uria" am Pfingstsonntag auf dem Lago Maggiore in eine extrem seltene Wettersituation geriet, die vier Menschen das Leben kostete, 19 weitere mussten um ihr Leben schwimmen. Nach und nach werden nun auch noch die besonderen Umstände der Ausflugsrunde am Südende des beliebten Sees bekannt, den sich die Schweiz und Italien teilen. An Bord waren bis auf den Kapitän und seine Partnerin samt und sonders Geheimdienstmitarbeiter, 13 aus Israel und acht Italiener, die zu einem Geburtstagstreffen zusammengekommen seien. Jetzt machen Gerüchte die Runde, dass die offizielle Version womöglich ein operatives Treffen zwischen israelischen und italienischen Agenten verschleiern soll.

"Wenn es sich bei dem Anlass um einen feierlichen Moment auf dem Boot handelte, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zuvor auch andere Arten von Treffen gegeben hat", sagte eine Person, die unbekannt bleiben will, der italienischen Nachrichtenagentur Ansa. Weitere Hinweise erhoffen sich die Ermittler von der Bergung des untergegangenen Bootes.

Gegen Eigentümer Claudio Carminati, einen 53-Jährigen aus der Provinz Varese, wird offiziell wegen Schiffbruchs und Totschlags ermittelt, auch weil das Boot nur für 15 Personen ausgelegt war. Seine russische Partnerin Anya Bozhkova, mit der er auf dem Boot gelebt hatte, ertrank bei dem Unglück ebenso wie zwei italienische und ein israelischer Geheimdienstler. Ein Privatjet für sensible Flüge, der in Israel startete und in Mailand landete, hat die Israelis nach einem kurzen Aufenthalt in verschiedenen Krankenhäusern der Provinz bereits aufgelesen und auf direktem Weg nach Hause gebracht.

Nach anfänglichem Schweigen bestätigte das Büro des israelischen Premierministers am Mittwoch, dass der ertrunkene Israeli für den Auslandsgeheimdienst Mossad tätig war. In italienischen Medien wurde er als der 50-jährige Erez Shimoni identifiziert. In einer kurzen Erklärung teilte die israelische Regierung mit, dass es keine weiteren Angaben zur Person geben werde. "Der Mossad hat einen lieben Freund verloren, einen hingebungsvollen und professionellen Mitarbeiter, der sein Leben jahrzehntelang der Sicherheit des Staates Israel gewidmet hat, auch nach seiner Pensionierung", so viel dann aber doch.

In jedem Fall hatte der Kapitän nicht schnell genug auf das sich rapide verschlechternde Wetter reagiert. Er selbst bestreitet, dass der Sturm vom Wetterdienst angekündigt worden sei. Eine Windböe habe das Boot völlig überraschend erfasst. "Es waren 30 Sekunden, dann kam die Apokalypse, das Boot kenterte sofort und wir fielen ins Wasser", wird er zitiert. Vom nur noch 150 Meter entfernten Ufer kam sofort Hilfe - für die vier Opfer aber doch zu spät.