Der britische König Charles III. muss ins Krankenhaus. Er werde kommende Woche wegen einer vergrößerten Prostata behandelt, "wie Tausende Männer im Jahr", teilte der Buckingham-Palast am Mittwoch mit. Seiner Majestät gehe es gut, er werde "für eine kurze Phase der Erholung" keine öffentlichen Termine wahrnehmen.

Charles ist nicht das einzige Mitglieder der Königsfamilie mit medizinischen Problemen. Wenige Stunden zuvor hatte der Kensington-Palast mitgeteilt, dass Kate, Princess of Wales, nach einer Bauch-Operation einige Zeit im Krankenhaus verbringen müsse und mehrere Wochen keine Termine wahrnehmen könne. Der Eingriff sei geplant gewesen und erfolgreich verlaufen, ließ die Ehefrau von Thronfolger Prinz William auf der Online-Plattform X mitteilen. Die 42-Jährige werde nun zehn bis 14 Tage in der Klinik verbringen, bevor sie sich dann zu Hause weiter erholen werde. Vermutlich werde sie erst frühestens nach Ostern wieder in der Öffentlichkeit auftreten. Details etwa zur Art der Operation nannte der Palast nicht, betont wurde nur, dass es sich nicht um Krebs handle.

Die Schwiegertochter des Königs hoffe, dass die Öffentlichkeit ihren Wunsch nach Privatsphäre für sich und ihre drei Kinder respektiere. "Der Kensington-Palast wird deshalb nur dann über die Fortschritte Ihrer Königlichen Hoheit berichten, wenn wichtige neue Informationen vorliegen", hieß es weiter. Kate entschuldige sich bei allen, die von Terminabsagen betroffen seien.