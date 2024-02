Von Marc Beise, Rom

Immer wieder erstaunlich, wie lange sich ein Image hält, im positiven wie im negativen Sinn. So sind die Zeiten eigentlich längst vorbei, sofern es sie überhaupt je gegeben hat, in denen Handwerker in Deutschland für Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit standen und Kollegen in Italien eben nicht. Es gibt nach aller persönlicher Erfahrung solche und solche, hier wie da. Trotzdem wird Italo D. in Rom "il tedesco" genannt, in der Unterwelt und wohl auch von der Polizei, die ihn gejagt hat. "Der Deutsche", weil er seinen Job so effizient und akkurat ausführte, wie man das eben von den Deutschen kenne. Sein Job, das sind Raubüberfälle auf Banken und Postfilialen.