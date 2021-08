Sieben Bücher haben Unbekannte in der Stadtbibliothek in Berlin Tempelhof-Schöneberg zerschnitten.

Von Verena Mayer, Berlin

Das Eva-Maria-Buch-Haus im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg ist eine typische Stadtbibliothek. Ein grauer Zweckbau mit weitläufigen Räumen, in denen sich Bücherregale aneinanderreihen. Hier findet man die neuesten Thriller genauso wie Ratgeber, Bildbände oder Politikerbiografien, eine Ecke ist für Kinderbücher, eine andere für DVDs. Dazwischen kann man Zeitschriften lesen oder an einem der Computer online gehen, kurz: all das tun, was man normalweise in einer Stadtteilbücherei macht.