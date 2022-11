Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr stehen an der Bundesallee in Berlin-Wilmersdorf, wo eine Radfahrerin bei dem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach einer Verkehrsblockade mit womöglich schweren Folgen stehen Klimaaktivisten der "Letzten Generation" in der Kritik. Die Protestgruppe hatte am Montag in Berlin nach Angaben der Feuerwehr einen Stau verursacht, der die Rettung einer lebensgefährlich verletzten Radfahrerin massiv verzögert hat.

Die Frau wurde demnach am Morgen von einem Betonmischer-Lastwagen überrollt und eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr seien mit ihrem Spezialgerät zum Anheben schwerer Lasten wegen der Blockade erst verspätet am Unfallort eingetroffen. Sie hätten "eine recht relevante Zeit" auf der Stadtautobahn A100 im Stau gestanden. Da die Technik nicht zur Verfügung stand, habe man an der Unfallstelle improvisieren müssen.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisierte die Blockadeaktion der Klimaschützer scharf. "Spätestens jetzt sollte man sich mal vom Märchen des harmlosen Protests verabschieden. Wer Verkehrswege blockiert, riskiert und behindert die Handlungsfähigkeit der inneren Sicherheit und nimmt auch bewusst in Kauf, dass Menschen in Not länger auf Hilfe von Polizei und Feuerwehr warten müssen", sagte Sprecher Benjamin Jendro.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sagte, es sei jetzt Aufgabe der Polizei und der Gerichte, zu klären, inwieweit die Aktivisten eine Schuld daran trügen, dass dem Unfallopfer nicht schneller geholfen werden konnte. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) appellierte an die Klimaaktivisten, ihre Aktionen dürften nicht zur Gefährdung anderer beitragen. "Ich glaube, dass wir kritische Haltung, kritischen Protest, akzeptieren müssen. Dass die Aktionen jetzt nicht auf sehr weitreichenden Beifall gestoßen sind, ist auch offensichtlich", sagte Scholz. Auch in Online-Netzwerken wie Twitter kritisierten viele Nutzer die Aktivisten.

Die Protestgruppe selbst teilte mit, sie sei bestürzt und könne nicht ausschließen, dass die Verspätung der Feuerwehr auf einen durch sie verursachten Stau zurückzuführen sei. Sprecherin Carla Hinrichs sagte, die Gruppe hoffe inständig, dass sich der Gesundheitszustand der Frau durch die Verspätung des Feuerwehr-Spezialwagens nicht verschlimmert habe. "Bei all unseren Protestaktionen ist das oberste Gebot, die Sicherheit aller teilnehmenden Menschen zu gewährleisten."

Eine Polizeisprecherin konnte am Dienstagvormittag zunächst keine neuen Auskünfte zum Gesundheitszustand der 44 Jahre alten lebensgefährlich verletzten Frau geben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und auch zu einem anschließenden Angriff auf den Lkw-Fahrer dauerten noch an. Der 64 Jahre alte Mann wurde nach Polizeiangaben von einem am Unfall unbeteiligten Mann mit einem Messer attackiert, als er aus seinem Fahrzeug ausstieg, um nach der Frau zu schauen. Der Fahrer wurde mit einer schweren Stichverletzung stationär in einer Klinik aufgenommen.