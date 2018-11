15. November 2018, 05:01 Uhr Prozess am Landgericht Bielefeld Mordanschlag mit Pausenbrot

Indem er Gift auf ihre Pausenbroten streute, soll der 57-jähriger Klaus O. mehrere Arbeitskollegen im ostwestfälischen Schloß Holte-Stukenbrock gesundheitlich schwer geschädigt haben.

Ein Kollege fiel plötzlich ins Koma, ein anderer Kollege erlitt einen schweren Nierenschaden.

Die Anklage vor dem Landgericht Bielefeld lautet auf versuchten Mord in mehreren Fällen.

Von Jana Stegemann , Bielefeld

In Ostwestfalen schmieren sich die Menschen für die Arbeit noch gerne eine Stulle. Brot, Butter, Belag - vielleicht noch garniert mit einer Gurkenscheibe oder einem Tomatenschnitz. Wenig Schnickschnack, viel Substanz, ordentlich verpackt in, na klar, einer Tupperbox. Ausgerechnet der so beliebte wie gewöhnliche Pausensnack spielt nun die Hauptrolle in einem Kriminalfall, der den Ort Schloß Holte-Stukenbrock, 20 Kilometer von Bielefeld entfernt, vor zwei Jahren in die überregionale Berichterstattung katapultierte.

In der ostwestfälischen 27 000-Einwohner-Stadt im Kreis Gütersloh soll ein Mann über Jahre die Pausenbrote seiner Arbeitskollegen vergiftet haben. Wegen versuchten Mordes in drei Fällen muss sich der 57-jährige Klaus O. von heute an vor dem Landgericht Bielefeld verantworten. Dem zweifachen Familienvater soll es laut Anklage auch darum gegangen sein, "zu sehen, wie seine Kollegen vor seinen Augen langsam an körperlichem Wohlbefinden einbüßen und aufgrund der Art der Vergiftung Schmerzen und Qualen erleiden".

38 Jahre lang arbeitete O. in der Firma "Ari Armaturen", Abteilung Werkzeugbau. In Schloß Holte-Stukenbrock mit 800 Mitarbeitern ist der Armaturenhersteller ein wichtiger Arbeitgeber. Werkzeugmacher O. war kein beliebter Kollege, mittels Kopfhörern soll er sich stets vom sozialen Teil des Firmenalltags abgeschottet haben. Der Firmensprecher sagte nach seiner Verhaftung, O. sei 38 Jahre "auffällig unauffällig" gewesen, anfangs sei man innerhalb des Betriebs daher von einem missglückten Scherz unter Kollegen ausgegangen - keinen Mordversuchen.

Giftopfer B. arbeitete 30 Jahre lang eng zusammen mit Klaus O., er sagte der Bild-Zeitung: "Er blieb immer für sich, sprach nicht und hatte keine Freunde. Ich hatte mit Klaus kein Problem und habe akzeptiert, dass er keine Kontakte wollte. Streit gab es nie." Im April 2018 versagten plötzlich B.s Nieren. Seitdem muss B. dreimal die Woche zur Dialyse, keiner kann ihm sagen, ob er jemals wieder gesund wird. Ärztlich attestiert ist bei ihm Nierenversagen und eine Niereninsuffizienz. B. sagte: "Mein Pausenbrot lag immer in einer Tupperdose auf dem Tisch." Unbeaufsichtigt. O. soll seinen Vorarbeiter laut Anklage bei fünf Gelegenheiten so schwer vergiftet haben, dass dieser mehrfach wegen Blutarmut, Magenkrämpfen und Magenblutungen stationär behandelt werden musste.

Ein junger Arbeitskollege von O. bekam im Sommer 2016 plötzlich eine schwere Quecksilbervergiftung - obwohl er nie mit dem giftigen Schwermetall gearbeitet hatte. Weder die Polizei noch Arbeitsschutzexperten der Bezirksregierung Detmold hatten die Ursache seiner Vergiftung ausmachen können. Der heute 29-Jährige liegt noch immer im Koma, sein Gehirn erlitt schwere Schäden. Auch für diesen Giftanschlag soll laut Anklage O. verantwortlich sein.

Ein dritter Kollege musste wegen heftiger Vergifungserscheinungen stationär im Krankenhaus behandelt werden.

O.s Giftanschläge auf Kollegen fielen erst auf, als ein 26-jähriger Kollege ein verdächtiges Pulver - hochgiftige Bleiacetat - auf seinem mitgebrachtem Pausenbrot bemerkte. Er alarmierte seine Vorgesetzten. In Absprache mit dem Betriebsrat ließ die Geschäftsführung eine Überwachungskamera installieren. O. wurde schließlich überführt, als er sich an der Brotdose eines Kollegen zu schaffen machte und giftes Pulver auf dessen Stulle streute. Er wurde verhaftet und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Eine eigens eingerichtete Mordkommission entdeckte in O.s Haus in Bielefeld-Senne eine Art Giftlabor, in dem der Angeklagte seine Substanzen wohl zusammenmischte. Die Ermittler fanden unter anderem Quecksilber, Blei und Cadmium. Alle drei Substanzen können je nach Dosierung und Häufigkeit der Einnahme zu schweren Organschäden und zum Tod führen.

Die Polizei hatte nach O.s Festnahme gezielt Krankheits- und Todesfälle in dem Unternehmen der vergangenen Jahrzehnte untersucht und 21 Verdachtsfälle gefunden. Klaus O. schweigt bisher zu den Vorwürfen und seinem Motiv.