13. November 2018, 11:01 Uhr Mordprozess in Wuppertal Springmann-Enkel zu lebenslanger Haft verurteilt

Benjamin S., Enkel des getöteten Unternehmerpaars Springmann, ist in Wuppertal zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Das Gericht spricht ihn wegen Totschlags und Mordes schuldig und stellt die besondere Schwere der Schuld fest.

Eine Schuld des Mitangeklagten sieht die Kammer hingegen nicht als erwiesen an.

Ein Mammutprozess mit mehr als 40 Verhandlungstagen ist vor dem Wuppertaler Landgericht mit einem überraschenden Urteil zu Ende geganen. Im Prozess um den gewaltsamen Tod des Unternehmerpaars Enno und Christa Springmann ist der angeklagte Enkel des Paares zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Außerdem stellte das Wuppertaler Landgericht die besondere Schwere der Schuld fest.Der Mitangeklagte, Ioannis P., wurde von der Kammer überraschenderweise freigesprochen.

Es sei nicht erwiesen, dass P. zum Tatzeitpunkt am Tatort gewesen sei, heißt es im Urteil. Seine im Schlafzimmer des Großvaters sichergestellte DNA könne darauf hinweisen, dass er später hinzugekommen sei. Bei Benjamin S., dem Enkel, ist das Gericht hingegen davon überzeugt, dass er zum Tatzeitpunkt im Haus der Großeltern gewesen und an der Tat beteiligt gewesen sei. Er wurde nun wegen Totschlags und Mordes verurteilt.

Als Motiv hatte die Staatsanwaltschaft dem Duo Habgier unterstellt. Benjamin S. habe die großzügigen Zuwendungen seiner Großeltern, verprasst, anstatt zu studieren. Der 91-jährige Großvater sei dahinter gekommen, dass sein Enkel ihn belogen habe. Der 26-Jährige habe daraufhin befürchtet, enterbt zu werden. Beide Angeklagte hätten die Eheleute deswegen in ihrer Villa niedergeschlagen und erdrosselt, um an das Erbe in zweistelliger Millionenhöhe zu kommen. Das Gericht widerspricht in seinem Urteil allerdings der Darstellung der Staatsanwaltschaft, der Enkel habe aus reiner Habgier gehandelt.

Der Angeklagte gab an, die Großeltern hätten noch gelebt, als er die Villa am Tag des Todes der Großeltern verlassen habe. Allerdings fanden sich im Auto des Enkels Blutspuren der 88-jährigen Großmutter. Die Verteidigung hatte auf Freispruch für beide Angeklagte plädiert. Das Profil eines kaltblütigen Killers passe nicht zum Enkel, so seine Anwälte.