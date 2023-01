Tom Hanks, 66, zweimaliger Oscar-Preisträger, ist für drei Anti-Oscars nominiert. Bei der Bekanntgabe der Anwärter auf die "Goldenen Himbeeren" fand sich der Schauspieler in der Kategorie "schlechtester Schauspieler" wieder, für die Rolle des Geppetto in Disneys "Pinocchio". Gleich doppelt nominiert wurde er für seine Rolle des Musikmanagers Tom Parker in "Elvis" - und zwar als "schlechtester Nebendarsteller" und im Verbund mit seinem "Latex-überzogenen Gesicht" in der Kategorie "schlechtestes Leinwandpaar". Der Film mit den meisten Nominierungen ist "Blonde". Das Netflix-Biopic über Marilyn Monroe hat gleich acht "Gewinn"-Chancen, darunter für den schlechtesten Film, Regie und Drehbuch. Als "schlechteste Schauspielerinnen" sind unter anderem Bryce Dallas Howard ("Jurassic World: Ein neues Zeitalter") und Diane Keaton ("Mack & Rita") auf der Liste. Die "Razzies" (kurz für Raspberry/Himbeere) wurden 1980 von dem Cineasten John Wilson als Gegenstück zur glanzvollen Oscar-Verleihung ins Leben gerufen. Die Vergabe der Anti-Oscars erfolgt traditionell am Vortag der Oscar-Gala, dieses Jahr am 11. März.

Detailansicht öffnen (Foto: Marja/imago images)

Oliver Masucci, 54, Schauspieler, hat einem Mörder einen Brief geschrieben. Zur Vorbereitung auf seine Rolle in der True-Crime-Serie "Gefesselt" hätte er sich persönlichen Kontakt mit dem sogenannten Säurefassmörder von Hamburg gewünscht. "Hätte mich interessiert, was man sieht, wenn man ihm in die Augen schaut. Vermutlich nichts", sagte der 54-Jährige der Bild. "Ich habe keine Angst vor ihm." Er habe dem Mann, der in den 1980er-Jahren zwei Frauen getötet und die Leichen mit einer Säge zerteilt und in Salzsäurefässern im Garten vergraben hatte, einen Brief geschrieben, erklärte Masucci - "und keine Antwort erhalten. Ich weiß allerdings nicht, ob er den Brief bekommen hat".

Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/dpa)

Riley Keough, 33, Elvis Presleys Enkelin, führt die Presley-Dynastie weiter. Kurz vor dem Tod ihrer Mutter Lisa Marie Presley habe sie ein Kind bekommen. Das verriet ihr Mann, Ben Smith-Petersen, bei der Trauerfeier seiner Schwiegermutter. Er las einen Brief seiner Frau vor, in dem sie schreibt: "Ich hoffe, ich kann meine Tochter so lieben, wie du mich geliebt hast, so wie du meinen Bruder und meine Schwestern geliebt hast." Lisa Marie Presley starb am 12. Januar im Alter von 54 Jahren.

Detailansicht öffnen (Foto: Rebecca Cabage/AP)

Neil Young, 77, kanadischer Musiker, erinnert sich an David Crosby. "Wir hatten so viele tolle Jahre, vor allem in den Anfangszeiten. Crosby war ein sehr unterstützender Freund in meinem frühen Leben, viele Erfahrungen haben wir zusammen gemacht. David war der Katalysator für viele Dinge", schreibt Young auf seiner Webseite. Die Musiker gründeten 1968 zusammen die Band "Crosby, Stills and Nash", Crosby war vergangene Woche im Alter von 81 Jahren gestorben.

Detailansicht öffnen (Foto: Daniel Vogl/dpa)

Gert Neuhaus, 83, Künstler, hat Queen Victoria auf eine Bonbonfabrik gemalt. In Coburg ist auf einer kompletten Hausfassade ein dreidimensionales Wandgemälde des Berliner Künstlers zu sehen, es zeigt Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha mit seiner Frau Queen Victoria auf einer Treppe. Ein Unternehmer hatte das Gemälde an einer Wand der ehemaligen Bonbonfabrik am Albertsplatz, der nach dem Coburger Prinzen benannt ist, initiiert und finanziert. Das Herzoghaus Sachsen-Coburg und Gotha ist mit dem britischen Königshaus verwandt.

Detailansicht öffnen (Foto: Gabor Krieg/imago images/Picture Point LE)

Yussuf Poulsen, 28, dänischer Fußballer, mag kein Kraut auf seinem Döner, dafür aber Halloumi und Fleisch. Das sagten die Betreiber des Döner-Imbisses "Ali Baba", Ercan und Veysel Akgün, der Bild-Zeitung. Die Fußballer von RB Leipzig kämen regelmäßig an ihren Stand, Torjäger Timo Werner zum Beispiel nehme seinen Dürüm immer ohne Tomate. Linksverteidiger David Raum wolle den Döner komplett, und Torwart Péter Gulácsi die Standard-Saucen-Kombi Kräuter/Scharf. An einem Spieltag verkaufen die Akgün-Brüder bis zu 50 Kilo Fleisch vom Döner-Spieß. "90 Prozent der Männer wollen Kalb, 70 Prozent der Frauen wählen die Zwiebeln ab, 20 Prozent der Kunden bestellen Halloumi", sagt Ercan Akgün.

Detailansicht öffnen (Foto: Marius Becker/dpa)

Gina Maria Schumacher, 25, Reiterin, verabschiedet sich von "Digger". Auf Instagram trauert die Tochter von Michael Schumacher um das Pferd Gunners Enterprise, Spitzname "Digger", das auch ihrem Vater sehr wichtig war. "Ihn gehen lassen zu müssen, bricht mir das Herz, aber manchmal müssen wir schwere Entscheidungen treffen, um das Richtige für unsere tierischen Freunde zu tun." Der Hengst ist im Alter von 18 Jahren eingeschläfert worden.