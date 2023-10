Detailansicht öffnen Sharon Stone (Foto: Jon Kopaloff/AFP)

Sharon Stone, 65, US-Schauspielerin, hat die kleinen Leinwand für sich entdeckt. 19 ihrer Acryl-Gemälde werden derzeit in einer US-Galerie in Greenwich, Connecticut, ausgestellt. Schon als Kind und später als College-Studentin habe sie gemalt, sagte Stone den Ausstellungsmachern. Während der Corona-Pandemie habe sie dann ihre Kreativität wiederentdeckt. Seitdem greife sie täglich zum Pinsel.

Detailansicht öffnen Quentin Tarantino (Foto: Jonas Walzberg/dpa)

Quentin Tarantino, 60, US-Filmregisseur, hat beim Besuch eines israelischen Militärstützpunkts seine Solidarität mit den Soldatinnen und Soldaten zum Ausdruck gebracht. Tarantino sei zu dem nicht namentlich genannten Stützpunkt gekommen, um seine Unterstützung für das Militär im Kampf gegen die islamistischen Hamas-Angreifer zu zeigen, berichtete die israelische Nachrichtenseite "Ynet". Tarantino ist mit der israelischen Schauspielerin und Sängerin Daniella Pick verheiratet und lebt seit einigen Jahren in Israel.

Detailansicht öffnen Kai Wegner (Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa)

Kai Wegner, 51, regierender Bürgermeister von Berlin, mag keine politischen Talkshows. In einem Interview mit dem Schlager Radio sagte der CDU-Politiker: "In der Tat gucke ich mir diese ganzen Sendungen nicht mehr an. Das sorgt nur dafür, dass mein Bluthochdruck steigt und das ist nicht gut." Er möge auch nicht, wie sich viele Politikerinnen und Politiker dort geben. "Selbst ich, der 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche im Politik-Betrieb steht, habe manchmal Probleme, zu verstehen, was die Leute da eigentlich meinen und sagen."

Detailansicht öffnen Paul Maar (Foto: Joerg Schwalfenber/obs)

Paul Maar, 85, Schriftsteller, vermisst seine Frau, die seit Jahren Alzheimer hat und ihn kaum noch erkennt. Der "Sams"-Erfinder sagte der Bild am Sonntag: Es sei schmerzlich, darüber zu reden. "Wenn Nele früher abends nach Hause kam, hat sie von ihrer Arbeit als Familientherapeutin erzählt. Und ich sagte: Ich hänge gerade in einer Geschichte und weiß nicht, ob ich sie in der Ich- oder Er-Form erzählen soll. Dann haben wir uns ausgetauscht. Das fehlt mir schon sehr." Maar sagte, er habe auch Angst vor Demenz bei sich selbst.