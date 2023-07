Sylvie Meis vermisst Handtaschen im Wert von 800.000 Euro, Lindsay Lohan möchte, dass ihr Kind in Dubai aufwächst und Robbie Williams leidet an einer körperdysmorphen Störung

Sylvie Meis, 45, Moderatorin, vermisst ihre It-Bags. Während sie jüngst auf Ibiza Urlaub machte, sollen Unbekannte in ihre Wohnung im Hamburger Stadtteil Eppendorf eingestiegen sein und Handtaschen im Wert von 800 000 Euro geklaut haben, berichtet das Hamburger Abendblatt. Laut ersten Erkenntnissen könnten die Diebe über ein Baugerüst am Nachbargebäude in die Wohnung gelangt sein. Die Polizei stellte eine Leiter sicher. Die 25 Designertaschen, die die Diebe aus Meis' Ankleidezimmer stahlen, sollen pro Stück bis zu 25.000 Euro Wert sein.

Sasha, 51, Sänger, hat einen musikalischen Sohn. Otto, 4, könne bereits "Beatboxen wie ein Weltmeister", erklärte er. Der Sänger, der das Kind gemeinsam mit Frau Julia Röntgen, 42, aufzieht, betonte im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur: "Wir wollen nichts pushen, das soll sich alles natürlich entwickeln." Otto sei zweifelsohne begabt, solle sich aber zu der Person entwickeln, "die er sein möchte." Zusammen mit Röntgen, die auch Sashas Managerin ist, hat der Sänger ein Kinderbuch veröffentlicht.

Lindsay Lohan, 37, Schauspielerin, möchte, dass ihr Kind in Dubai aufwächst. Lohan habe einen "wunderschönen, gesunden Sohn namens Luai" geboren, berichten US-Medien unter Berufung auf einen Sprecher der Schauspielerin und ihres Ehemanns Bader Shammas, einem Finanzier, der laut Elle zuletzt für eine Schweizer Bank arbeitete. Die Familie sei "überglücklich verliebt." Das Paar, das seit rund einem Jahr verheiratet ist und schon seit längerer Zeit in Dubai wohnt, hatte die Schwangerschaft im März bekannt gegeben. Der Name "Luai" ist arabischen Ursprungs und bedeutet so viel wie "stark" oder "beständig". Das Paar hat klar gemacht, dass das Kind in den Vereinigten Arabischen Emiraten groß werden solle. Dort entkomme Lohan dem Stress in Hollywood, hieß es.

Robbie Williams, 49, Popstar, leidet an einer körperdysmorphen Störung. "Ich könnte ein Buch über Selbsthass schreiben, wenn es um die Wahrnehmung meines Körpers geht", schrieb Williams auf Instagram. Bei der körperdysmorphen Störung handelt es sich um eine psychische Erkrankung, bei der sich Betroffene sehr viel mit subjektiv wahrgenommenen Mängeln am eigenen Aussehen beschäftigen. Die Situation sei eine "verdammte Katastrophe", schrieb Williams. "Es ist ein echter Kampf. Die Traurigkeit ist schockierend. Ich hatte es mein ganzes Leben lang und es hört einfach nicht auf."

Damon Albarn, 55, Blur-Sänger, hat keine Angst vorm Älterwerden. Auf Tour lasse er es mittlerweile deutlich ruhiger angehen als noch zu Beginn seiner Karriere vor rund 30 Jahren. Gemeinsam mit seiner Band sei er "heute nur noch für die Musik da, nicht mehr für die Partys", sagte Albarn der dpa. Zwar bleibe er manchmal immer noch die ganze Nacht wach, "aber natürlich nicht mehr so oft wie früher. Das würde ich gar nicht aushalten." Zu Erklärung sagte Albarn: "Ich bin ein Wrack. Ich bin traurig. Ich bin langsamer als früher. Und ich kann nicht mehr so fettes Essen essen wie früher". Er wolle sich aber nicht beklagen, denn er habe "einen tollen Job".