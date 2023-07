Von Harald Hordych

Otto: ein androgynes Wesen, halb Mann, halb Kaninchen, das die Hände in fanatischer Pfötchenstellung vor sich herträgt, als ob sie gar nicht zu ihm gehörten. Die Schultern nach vorne gebeugt, die strähnigen, langen blonden Haare wie Flügel auf und nieder flatternd, hüpft dieser Hosenmatz plötzlich wie bei einem irren Tanzwettbewerb ohne jedweden nachvollziehbaren Grund vor sich hin, nicht ziel-, aber sinnlos, und stößt dabei ein einerseits beglücktes, andererseits verzweifeltes halb nach Lachen, halb nach E.T. klingendes Knackgeräusch aus. Menschen setzen das am ehesten ein, wenn sie wilde Tiere oder ihren Ehepartner anlocken wollen - das ist das Otto-Bild, das sofort da ist, sobald der Name fällt.

Dass es sofort da ist in seiner ganzen zeitlosen Beklopptheit, hat auch etwas mit der mindestens so verrückt herumhüpfenden Rapper-Gegenwart und mit Tiktok wie mit frühpubertärer TV-Prägung zu tun. Was heißen soll: Otto war nie weg. Was aber auch heißt: Otto Waalkes ist wieder so was von da! Pünktlich zu seinem 75. Geburtstag, den er am 22. Juli feiern wird.

In den Single-Charts steht Otto nämlich gemeinsam mit den beiden Rappern Ski Aggu und Joost Klein seit fünf Wochen auf Platz eins mit einer neu gemixten Dance-Version seines mehr als 30 Jahre alten Hits "Friesenjung". Und er hat neuerdings einen Tiktok-Account mit mehr als 370 000 Followern. Sein stilprägender Blick fürs Unwesentliche ("Bin ein Friesenjung. Bin ein kleiner Friesenjung. Und ich wohne hinterm Deich") hat auch den schnellen Beat des 90er-Jahre-Techno ohne einen Kratzer überstanden.

Sowohl der Berliner Ski Aggu alias August Jean Diederich, 19, als auch der Niederländer Klein, 25, könnten eher seine Enkel als seine Kinder sein. Aber gerade diese generationsübergreifende Konstellation verhalf Ottos Song zu seinem Comeback und zu einer Pole-Position vor dem ebenfalls altjungen Duo Lindenberg/ Apache 207. Perfekter als zu diesem runden Geburtstag hätte der "Friesenjung"-Erfolg nicht kommen können. Er beantwortet eigentlich schon erschöpfend die Frage, was da jemand auf dem Humorfeld geleistet haben muss. Sicherlich viel mehr, als auf seinem Tiktok-Account die jungen Besucher mit einem klassischen "Holladahiti"-Jodler willkommen zu heißen.

Allein schon dieses Holladahiti als Markenzeichen einer überschießenden, abgefahrenen Verspieltheit hat ja aus einem ostfriesischen Kunstpädagogikstudenten einen Komiker gemacht, der den deutschen Humor vielleicht so grundlegend verändert hat wie kein anderer. Auch wenn diese Auszeichnung mit einiger Berechtigung sonst Heinz Erhardt und Vicco von Bülow alias Loriot zugestanden wird.

Deutschland - ein Land, das von seinen Komikern Seriosität erwartet

Als ein junger Hänfling mit strähnigem blonden Haar, einer charakterstarken Riesennase und viel zu weiten Hosen und viel zu weiten Hemden anfing, sein sehr ordentliches angloamerikanisches Bühnenliedgut in ein komisches Spektakel zu verwandeln, war Deutschland noch ein Land, das von seinen Komikern, so komisch das auch klingen mag, eine gewisse Seriosität erwartete.

Ob sie nun Theo Lingen (näselndes Kuriosum), Heinz Erhardt (hintersinniger wie zerstreuter Witzbold) oder Vicco von Bülow als Loriot (verschmitzt-durchtriebener Anarchist) hießen - sie waren angezogen, wie man es von ernst zu nehmenden Mitgliedern der bürgerlichen Gesellschaft erwarten durfte: Anzug und Krawatte mit dicker Hornbrille bei Erhardt und mit zünftig rübergeklatschtem Halbglatzenscheitel bei Lingen.

Detailansicht öffnen Schon frisurentechnisch so ziemlich das Gegenteil von Otto: Theo Lingen 1969 als "Schuldirektor Dr. Taft". (Foto: imago/United Archives)

Der Komiker war sicherlich eine komische Type, die irgendwie neben der Spur war, aber eigentlich nicht wirklich aus der Rolle fallen wollte. Er konnte nur nicht anders. Er war halt der pedantische Theo oder der stammelnde Heinz oder das sich durch das wilde Kurdistan kichernde Karl-May-Unikum Ralf Wolter. Ach ja, oder er sah so verwunschen-flohmarktbehängt aus wie die Blödelbarden von Insterburg & Co., die aber auf jedem Anti-Atom-Fest zumindest äußerlich als seriöse Agitprop-Stimmungskanonen durchgegangen wären.

Vor diesem Hintergrund betraten in einer merkwürdigen Zangenbewegung Loriot und Otto die Bühne. Bei Loriot merkten manche Leute gar nicht, wir komisch deutsche Gemütlichkeit und Verkrampftheit sein können, weil sie dachten, das ist ja genau wie bei mir zu Hause. Wieso ist das lustig? So mancher verstand zum Beispiel nicht, was an einem Satz wie "Mein Mann ist etwas voll in den Hüften" (beim Anzugkauf, versehentlich an einen anderen Kunden gerichtet) zum Lachen sein soll. Auch dass der Papst auf Mallorca eine Herrenboutique mit einem Rentner aufmachen soll, war nicht für jeden hundertprozentig saulustig.

Bei Otto Waalkes gab es keine Unklarheiten, warum etwas komisch sein könnte - oder vielleicht wegen Too-much-Faktor gerade eben nicht. Heute seine Platten aus den Siebzigerjahren zu hören, ist wie ein Gelächtersinfoniekonzert: ein Ostfriese als Superstar. Wenn Otto mit der Unschuldsmiene eines Kindes, das irgendwie in die Erwachsenenwelt gebeamt worden war, eine Pointe, ein Wortspiel, einen Kalauer nach dem anderen abfeuerte, brüllten die Säle. Otto war liebenswert, raffiniert naiv und gemeingefährlich harmlos gleichzeitig. Sein hinterhältiges Erfolgsrezept war unter anderem, Lieder, zum Beispiel eines von "Wolf Bierhahn", anzukündigen, aber nicht zu spielen, stattdessen sofort ein "zum Teil selbstgeschriebenes" Lied von einem riesengroßen Wellensittich anzumoderieren, das den Titel "Gran Canaria" trägt. Das war's. Dann wurde ein anderes Lied angekündigt, das er aber auch nicht spielte. Außerdem liebte er Englisch für Anfänger, das er genüsslich falsch oder unpassend einsetzte. "Ich spiele nun ein Lied, das heißt 'Der Waschmittelvertreter'. Übersetzt auf Otto-Englisch: "The Waschmittelvertreter". Der drehe jedem was an, selbst dem Papst ein Doppelbett. Nächstes Lied.

Oder er erzählte von der Begegnung mit seinem Konzertveranstalter. Der habe ein Schwein unterm Arm getragen. Woher er denn das Schwein habe, habe er, Otto, gefragt. "In der Lotterie gewonnen", erhielt er zur Antwort - vom Schwein. 50 Jahre alte Witze, die mit ihrer unbekümmerten Frechheit und Frivolität immer noch funktionieren. Deshalb zum Selbsttest empfohlen: alte Otto-Platten.

Abgesehen von Stimme und Gesang: Zum ersten Mal sah ein deutscher Komiker aus wie die Clowns im Circus Krone und benahm sich auch so. Otto war der erste TV- und Kinodeutsche, der keine Angst hatte, sich als Mann komplett lächerlich zu machen, mit einer kieksenden, quäkenden Stimme, die manchmal nur ein piepsiges, grotesk unmännliches Micky-Maus-Flüstern sein konnte, mit seinen Wellensittlich-Armbewegungen, der hustende Hunde und kotzende Möwen zum Besten gab. "Das ungezogene Kind der 68er" hat ihn der Spiegel mal genannt.

Detailansicht öffnen Zum ersten Mal sah ein deutscher Komiker aus wie ein Zirkusclown und benahm sich auch so. (Foto: kpa/Imago/United Archives)

Das Gesamtpaket Otto taugte dann auch fürs Kino, Otto - Der Film (1985) ist bis heute mit mehr als 14 Millionen Zuschauern der erfolgreichste deutsche Kinofilm, wenn man das DDR-Ergebnis dazurechnet. Spätere Werke wie der brutal doofschlichte 7 Zwerge allein im Wald hielten das Niveau nicht mehr. Aber sie schadeten seiner Popularität auch nicht. Seinem Verdienst um die deutsche Lachyoga-Kultur schon mal gar nicht.

Was bei der Anarchie Loriots die Selbstvernichtung des Bürgertums mit seiner ganzen verkorksten Betulichkeit und Beflissenheit gegenüber Regeln und Gepflogenheiten war, war bei Otto Waalkes die Feier albernster körperlicher und stimmlicher Verwegenheit. Klar, dass Kinder dieses ominöse, singende, hüpfende blonde Kaninchen super fanden. Aber eben nicht nur die Kinder, wie das ja sonst im Zirkus schon mal vorkommt: vor Vergnügen quietschende Kinder, bei plumpem Slapstick betreten im Programm blätternde Eltern. Woher das Kind im Otto-Mann kam? Bei einer Begegnung vor fast 20 Jahren hat Waalkes erzählt, dass er aus einer Familie stamme, in der sich die Eltern "ewig geliebt" hätten: "Das war so viel heile Welt, dass es eigentlich fast zum Kotzen war. Aber für mich war es wunderbar. Ich hab mich da so wohlgefühlt."

Trotzdem nicht in der Falle der lieben Clown-Eindimensionalität stecken geblieben zu sein - dabei half dem Sohn eines Emdener Malermeisters nicht nur seine Lust an der Lächerlichkeit, sondern vor allem sein unbestreitbares Talent für Musik, Gesang, Körpersprache und zauberhafte grafische Einfälle, wie eine Armada von Ottifanten bewiesen hat.

Detailansicht öffnen Vater der Ottifanten: Ottos zeichnerisches Werk ist aktuell im Buchheim-Museum in Bernried am Starnberger See zu sehen, hier das Bild "WaalKiss". Der Ottifant steht seit 2022 sogar im Duden. (Foto: Georgine Treybal)

Otto Waalkes hat sich bei seinen Auftritten Unterstützung von Meistern des literarischen Unsinns geholt. Seine große Bühnen- und Plattenerfolge basierten auch auf den Texten und Gedichten der literarischen Humoristen der sogenannten "Neuen Frankfurter Schule": Robert Gernhardt, Bernd Eilert und Peter Knorr. Eilert hat im Gespräch bestätigt, dass sie für Waalkes geschrieben haben, weil sie gar keine andere Wahl gehabt hätten. Er sei der einzige deutsche Comedian gewesen, der singen konnte.

Auf seine Weise hat Otto Waalkes aus Emden, genannt Otto, Deutschland ein bisschen lockerer gemacht, vor allem aber den deutschen Mann. Er hat uns Bürohengsten, Karrieresüchtlern, Kegelbrüdern, Rolling-Stones-Dauerkarten-Lutschern, Lackschuh-Karnevalisten, Bio-Obst-Aktivisten und FC-Bayern-Fans die Chance eröffnet zu verstehen, dass Albernheit nicht nur kindisch, sondern auch kindlich ist und ein beachtlicher Funken Lebensqualität darin steckt, sich selbst nicht immer ernst nehmen zu müssen. Dass selbst Unsinn zu reden und zu machen, vielleicht mindestens so befreiend sein kann, wie darüber zu lachen, wenn andere das tun. Dass Männer, deutsche Männer zumal, viel häufiger auch mal wie Ottifanten oder zumindest wie Otto aussehen sollten. Und dass es sehr entspannend sein kann, an einem besonders nervigen Tag für ein paar Minuten wie ein Kaninchen durchs neue Clean-Desk-Büro zu hüpfen und dabei so laut wie möglich "Holladahiti" zu rufen, wenn der Chef vorbeischaut. Wenn es ein guter Tag ist, heißt der Chef Otto.