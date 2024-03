Gary Goldsmith , 58, Onkel der Princess of Wales, hat sich freiwillig einsperren lassen. Der jüngere Bruder von Kates Mutter Carole Middleton zog am Montagabend in den Promi-Big-Brother-Container ein und sogleich über Prinz Harry her. Kates Schwager und dessen Ehefrau Herzogin Meghan hätten die gesamte königliche Familie mit ihren öffentlichen Vorwürfen in die Pfanne gehauen, sagte Gary Goldsmith einem Bericht des Telegraph zufolge . "Ich war ziemlich verärgert, als sie meine wunderschöne Nichte angegriffen haben, die nichts zu ihrer Verteidigung sagen konnte." Goldsmith verkündete zwar, er habe seiner Schwester versichert, dass er in der TV-Show kein Unheil anrichten werde. Allerdings sagte er in einem Werbeclip für die Sendung auch: "Jeder Teil von mir ist voller Unheil und Gefahr." Das Zusammenleben mit ihm sei ein Albtraum. "Es gibt einen Grund, warum ich vier Ehefrauen hatte." Goldsmith ist als Unternehmer, Kommentator und Podcaster bekannt. 2017 musste er eine Strafe zahlen und bestimmte Auflagen erfüllen, nachdem er eingeräumt hatte, betrunken seine Frau attackiert zu haben.

Kate, 42, Princess of Wales, nimmt offenbar wieder Termine in ihren Kalender auf. Die Frau von Thronfolger Prinz William, 41, werde am 8. Juni bei den Proben zur Parade "Trooping the Colour" die Truppen inspizieren, berichteten britische Medien am Dienstag unter Bezugnahme auf das Verteidigungsministerium. Der Palast hat den Termin bislang nicht offiziell bestätigt. Kate hatte sich Mitte Januar einer Bauch-Operation unterzogen und sich bis Ostern krankgemeldet. "Trooping the Colour", die Geburtstagsparade des Königs, findet in diesem Jahr am 15. Juni statt, in Anwesenheit von Charles III., der zurzeit wegen einer Krebserkrankung behandelt wird. Der König hat im November Geburtstag, hält aber an der Tradition fest, die Parade im späten Frühjahr auszurichten, wenn mit besserem Wetter gerechnet werden kann.

Jennifer Garner, 51, Schauspielerin, hat eine Vorliebe für verwirrende Tiernamen. In einem Interview mit dem Youtube-Kanal "We Rate Dogs" erzählte die US-Amerikanerin, ihre Familie besitze einen Hund namens Birdie (Vögelchen), eine Katze namens Moose (Elch), einen weiteren Hund namens Kitty (Kätzchen) sowie einen Welpen namens Bugs (Krabbeltier). Auf die Frage, ob sie absichtlich derart verwirrende Namen ausgesucht habe, antwortete sie: "Ja!"

Calvin Harris, 40, DJ, beugt auf eigenwillige Weise dem Jetlag vor: Er isst im Flugzeug rohes Eigelb, wie der Brite im Interview mit BBC Radio 2 erzählte. Auf einem British-Airways-Flug vor einigen Wochen habe ihn die Flugbereiterin angesprochen: Sie habe noch nie jemanden gesehen, der am Platz Eier aufschlage und sie sich in den Mund schütte. Er habe geantwortet: "Das mache ich nun mal." Sechs Stück seien es gewesen, er nehme allerdings nur das Eigelb, denn "ich finde, das hilft gegen Jetlag". Probleme, die Eier durch die Sicherheitskontrolle zu bekommen, habe er bisher nie gehabt.

Marianne Hartl, 71, und Michael Hartl, 74, Volksmusik-Duo auf Abschiedstour, wechseln vom gesungenen zum geschriebenen Wort. Das Ehepaar sei an der Gestaltung einer neuen Zeitschrift unter dem Titel "Marianne & Michael - Die Illustrierte" beteiligt, teilte der Verlag VNR Group in Bonn/Bad Godesberg mit. "M & M machen weiter - aber in einer anderen Form", sagte Marianne Hartl der Deutschen Presse-Agentur. Das Magazin, das erstmals am 19. März erscheinen soll, wird sich den Themen Gesundheit, Ernährung, Sport und Lebensfreude bis ins hohe Alter widmen. Das Musiker-Paar will in den Beiträgen persönliche Erfahrungen aus seiner 50-jährigen gemeinsamen Lebensgeschichte einbringen; zum Beispiel, wie Michael Hartl es auch mit einer Umstellung der Lebensweise nach seinem Schlaganfall vor zwei Jahren schaffte, wieder auf die Beine zu kommen und auf der Bühne zu stehen.