Heino Ferch, 60, Schauspieler, hat nicht nur als Mordermittler im Fernsehen Bekanntschaft mit dem Tod gemacht. Als Zehnjähriger habe er in einem Freibad am Fluss mit anderen Kindern im Wasser gespielt, berichtete er in der Talkshow "3nach9" (Radio Bremen), die am Freitagabend ausgestrahlt wurde. "Und da kam jemand vorbeigeschwommen, der nicht mehr so ganz geatmet hat." Bademeister und irgendwann auch die Polizei wurden gerufen. "Wir standen alle da und waren begeistert. Es war schon gruselig - aber das kam erst hinterher", erzählt Ferch weiter von diesem damals schwer greifbaren Ereignis. "Irgendwie, wenn man zehn ist, denkt man: Wow, was ist jetzt los!?" Heino Ferch spielte bereits mehrfach den Chef-Ermittler Ingo Thiel in der gleichnamigen ZDF-Reihe, für die echte Mordfälle verfilmt werden.

Isla Fisher, 48, australische Schauspielerin, und Sacha Baron Cohen, 52, britischer Schauspieler und Comedian ("Borat"), beenden ihre gemeinsame Tennis-Karriere. 2023 hätten sie die Scheidung beantragt, teilten die beiden am Freitag auf ihren Instagram-Accounts mit. Nach einem "langen Tennis-Match", das über 20 Jahre andauerte, würden sie nun die Schläger niederlegen, heißt es darin. Zu dem Statement stellten sie ein Foto, auf dem sie beide weiße Sportkleidung tragen. Baron Cohen und Fisher hatten sich Anfang der 2000er kennengelernt. Das Paar heiratete 2010 und hat drei Kinder.

Moshe Lederfien, 70, Israeli, hat ein Rezept gegen die Einsamkeit des Langstreckenläufers. Der 70-Jährige will den Berliner Halbmarathon am Sonntag mit einer Ananas auf dem Kopf absolvieren. "Ich möchte Menschen miteinander verbinden, sie zum Lachen bringen", sagt Lederfien der Deutschen Presse-Agentur. Er wolle auch auf die Verbindung zwischen dem Menschen und der Natur aufmerksam machen. Vor ungefähr zehn Jahren sei er mit einer Wasserflasche auf dem Kopf gelaufen und habe entdeckt, dass er ein Talent dafür habe, Gegenstände auf diese Weise zu balancieren. Insgesamt hat Lederfien laut eigenen Angaben bisher mehr als 40 Marathons mit einer Ananas auf dem Kopf bestritten. Kuriositäten und Verkleidungen sind bei Laufveranstaltungen keine Seltenheit mehr. Beim Berliner Marathon 2023 startete ein Teilnehmer mit einem 20 Kilogramm schweren Baumstamm, andere verkleideten sich als Brandenburger Tor oder Superman.