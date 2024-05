Brooke Shields , 58, Schauspielerin, fremdelt mit einem kinderfreien Alltag. Sie sei noch nicht bereit für den Auszug ihrer jüngeren Tochter, sagte sie dem US-Magazin People . "Der Gedanke, nicht mehr rund um die Uhr in dem Haus mit diesen Menschen zu leben, die ich großgezogen habe, ist einfach sehr fremd." Die Amerikanerin hat mit Chris Henchy, 60, zwei Töchter im Alter von 18 und 20 Jahren. Dass im September auch die Jüngere fürs College aus dem Haus gehen werde, fühle sich für sie an, "als würde ich ein völlig fremdes Territorium betreten", schilderte Shields. "Ich dachte, ich würde erleichtert sein, aber ich weiß es nicht."

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/Invision/AP)

Steve Buscemi, 66, Schauspieler, wurde auf der Straße von einem Fremden ins Gesicht geschlagen. Er musste nach dem Angriff sogar im Krankenhaus behandelt werden. "Steve Buscemi wurde in Mid-Town Manhattan angegriffen, ein weiteres Opfer einer zufälligen Gewalttat in der Stadt", zitierten NBC und The New York Times den Sprecher des 66-Jährigen. "Es geht ihm gut und er ist dankbar für alle guten Wünsche." Den Berichten zufolge erlitt der "Fargo"-Star bei dem Vorfall am vergangenen Mittwochvormittag Prellungen, Schwellungen und Blutungen am linken Auge. Der Angreifer sei noch nicht festgenommen worden.

Detailansicht öffnen (Foto: Sina Schuldt/dpa)

Julian Sommer, 26, Ballermann-Sänger, hat Verständnis für das Alkoholverbot an der Playa. Seit Samstag ist das öffentliche Trinken in den Partyzonen von Mallorca und Ibiza verboten und kann mit Geldstrafen bis 1500 Euro bestraft werden. "Ich bin gespannt, ob es jetzt härter kontrolliert wird", sagte der Musiker aus Hausten bei Koblenz der Deutschen Presse-Agentur. Schon zuvor war der Alkoholkonsum in Gruppen untersagt gewesen, das Gesetz wurde aber kaum kontrolliert. "Wenn man sieht, wie es morgens an der Playa aussieht, kann man sich ein wenig erklären, warum die Regierung das macht", so der Sänger, der mit Songs wie "Dicht im Flieger" bekannt wurde. Sein Appell an die meist jungen Partygänger: "Einfach ein bisschen benehmen und dann passt alles."

Detailansicht öffnen (Foto: Henning Kaiser/dpa)

Heinz Hoenig, 72, schwer kranker Schauspieler, hat weiter keine Krankenversicherung. Der Antrag zur Aufnahme in die gesetzliche Krankenkasse sei abgelehnt worden, sagte seine Ehefrau Annika Hoenig, 39, in der RTL-Sendung "stern TV am Sonntag". Die Voraussetzungen seien nicht gegeben. "Er hat früher gutes Geld verdient und hätte Vorsorge treffen können, ja", sagte Annika Hoenig. Er habe immer alles selbst zahlen müssen - und irgendwann seien die Reserven aufgebraucht gewesen. Am Montag wollte sich der Schauspieler einer ersten Operation unterziehen. Medienberichten zufolge hat bei Hoenig eine bakterielle Entzündung einen Stent im Herz beschädigt, die Aorta muss ausgewechselt werden. Zudem gibt es ein Loch in der Speiseröhre. Fans und Schauspielkollegen hatten mehr als 150 000 Euro gespendet, um diese zu bezahlen.