Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/Invision/AP)

Oprah Winfrey, 69, Talkshow-Moderatorin, fühlt sich erleichtert. Dem People-Magazin erzählte die US-Amerikanerin, sie nehme, zusätzlich zu Sport und einer gesunden Ernährung, ein Abnehmmedikament ein. Gewichtsschwankungen hätten "fünf Jahrzehnte lang meine Gehirnkapazitäten blockiert", sie sprach vom Jo-Jo-Effekt und darüber, dass sie sich als Versagerin gefühlt habe, weil sie nicht genug Willenskraft aufgebracht habe, um ihr Gewicht nach einer Diät zu halten. "Die Tatsache, dass es zu meinen Lebzeiten ein ärztlich anerkanntes Medikament gibt, mit dem man sein Gewicht kontrollieren und gesünder bleiben kann, fühlt sich wie eine Erleichterung an, wie eine Erlösung, wie ein Geschenk." Das sei nichts, wofür man sich verstecken und lächerlich gemacht werden müsse.

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/dpa)

Sienna Miller, 41, Schauspielerin, improvisiert in der Schwangerschaft. "Ich habe versucht, den Kauf von Umstandsmode zu vermeiden", sagte sie der Zeitschrift Vogue. Sie habe dehnbare Kleidung aus ihrem eigenen Schrank getragen und sich für die ersten vier Monate die Jeans ihres Freundes Oli Green, 26, geliehen. Allerdings sei sie beziehungsweise ihr Bauch da inzwischen herausgewachsen. "Ich habe das Gefühl, wahrscheinlich die Phase erreicht zu haben, in der ich eine Umstandsleggings brauche." Das Schauspieler-Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Miller hat außerdem eine elfjährige Tochter aus einer früheren Beziehung mit dem Schauspieler Tom Sturridge.

Detailansicht öffnen (Foto: Ron Chenoy/USA Today Sports via Reuters)

Taylor Swift, 34, Sängerin, beeinflusst den globalen Trikot-Markt. Das Jersey ihres Freundes, des Footballspielers Travis Kelce, 34, ist offenbar ein Verkaufsschlager im Vereinigten Königreich. Auf Platz zwei: das Trikot seines ebenfalls Football spielenden Bruders Jason, 36. In einer neuen Folge des Podcasts "New Heights with Jason and Travis Kelce" kamen die beiden Sportler überein, dass es keinen Sinn ergebe, dass ihre Trikots "jenseits des großen Teichs" der Renner seien. Die einzig vernünftige Lösung für dieses Rätsel sei, sagte Travis Kelce, dass es in Großbritannien "viele Swifties" gebe, also Fans von Taylor Swift. Jason Kelce wiederum schätzte die Beliebtheit seines Trikots als Irrtum ein: "Ich denke, eine Menge Leute im Vereinigten Königreich wollen gar keinen Football schauen, sondern denken sich: Oh, ich habe gehört, dieser Kelce geht mit Taylor Swift aus. Dass sie mein Trikot kaufen, ist bloß ein Unfall."

Detailansicht öffnen (Foto: Britta Pedersen/dpa)

Barbara Schöneberger, 49, Moderatorin, wünscht sich zu Weihnachten, dass ihr niemand etwas schenkt. "Ich möchte keine Waren ansammeln", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Man brauche Menschen, die schon alles haben, nicht unbedingt etwas zu schenken. "Seien wir ehrlich: Das ist entweder halbherzig rausgesucht oder lag noch irgendwo rum." Obwohl sie weder Ketten noch Ringe trage, bekomme sie zum Beispiel immer wieder solchen Schmuck geschenkt. Naturalien scheinen für Frau Schöneberger hingegen willkommen zu sein: "Man kann mir eine Flasche Champagner schenken oder einen Schinken."

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/dpa)

Pierce Brosnan, 70, Schauspieler, empfindet seine Langzeitehe als etwas Übernatürliches. Jemanden dabei zu beobachten, wie er "mit dir alt wird", sei "eine sehr spirituelle Reise", sagte er dem Sender Fox News. "Zu sehen, wie sich der andere verändert - was auch immer es sein mag, die Haare, die Taille. Aber es ist die Liebe im Herzen." Brosnan und die US-Journalistin Keely Shaye Smith sind seit 1994 liiert und seit 2001 verheiratet. Das Paar hat zwei Söhne.