Detailansicht öffnen (Foto: Richard Wainwright/dpa)

Paul McCartney, 79, Ex-Beatle, weist jede Schuld von sich. Der Musiker widersprach erneut Gerüchten, dass er für die Auflösung der Band 1970 verantwortlich war. "Ich habe den Bruch nicht initiiert. Das war unser Johnny", sagte McCartney mit Verweis auf seinen Co-Songschreiber John Lennon. Wenn Lennon nicht die Band verlassen hätte, hätte deren Karriere noch länger dauern können. Die Gruppe habe "ziemlich gutes Zeug" kreiert, "Abbey Road", "Let it Be", "ganz anständig", zitierten britische Medien aus einem Interview McCartneys mit der BBC, das am 23. Oktober ausgestrahlt werden soll. "Das war meine Band, das war mein Job, das war mein Leben, deshalb wollte ich, dass es weitergeht."

Detailansicht öffnen (Foto: Herbert Neubauer/dpa)

Richard Lugner, 89, Mörtel, hat es mal wieder gewagt. Bei seiner Geburtstagsfeier in Wien verlobte er sich erneut, mit der laut Medienberichten 39 Jahre alten Simone. "Der Amor hat mich so gepackt, ich weiß nicht, was man dazu sagt", so Lugner, der durch seine Auftritte mit Prominenten beim Wiener Opernball fast jedes Jahr für Schlagzeilen sorgt und zahlreiche Beziehungen zu deutlich jüngeren Frauen hatte. Dabei wollte er sich doch eigentlich von diesem Muster verabschieden. Vor einem Jahr hatte er noch gesagt, er sei nun eher auf eine altersgemäße Partnerschaft aus: "Das Alter sollte schon mit einer 4 anfangen."

Detailansicht öffnen (Foto: Kevin Winter/AFP)

Paris Hilton, 40, US-amerikanische Unternehmerin und Braut, hat zusammen mit ihrem Verlobten Carter Reum, 40, Junggesellinnen- und Junggesellenabschied gefeiert. Auf Instagram postete Hilton Bilder und Videos der gemeinsamen Party in Las Vegas, darunter auch ein Foto eines offenbar eigens angefertigten "Paris Bachelorette Drunk in Love Rosé" in einer pinken Dose. Ihre Schwester Nicky Hilton postete ein Foto, das Paris Hilton ganz in Pink gekleidet, mit Diadem und einer Schärpe zeigt, auf der "Bride to be" steht.

Detailansicht öffnen (Foto: Matthew Horwood/dpa)

Charles, 72, britischer Prinz und Klimaschützer, denkt beim Essen an seinen ökologischen Fußabdruck. "Ich esse an zwei Tagen die Woche weder Fleisch noch Fisch und an einem Tag die Woche esse ich keine Milchprodukte", sagte der älteste Sohn von Queen Elizabeth II. in einem Interview mit der BBC. Außerdem zeigt der britische Thronfolger Verständnis für Klimademonstranten -extreme Protestformen kritisiert er aber. "Ich verstehe den Frust völlig", sagte er im Interview. Es sei wichtig zu verstehen, "wie verzweifelt" vor allem viele junge Menschen seien, die protestieren. "Aber ich glaube nicht, dass es hilfreich ist, dies auf eine Weise zu tun, die die Leute entfremdet."

Detailansicht öffnen (Foto: Charles Sykes/dpa)

Christina Ricci, 41, US-amerikanische Schauspielerin, hat geheiratet. Mit zwei Selfies von sich und ihrem Mann, dem Friseur Mark Hampton, verkündete sie auf Instagram ihre zweite Ehe. Beide lächeln in die Kamera. Die Schauspielerin schrieb unter das Foto: "Mr. and Mrs." Dazu stellte sie zwei Herz- und ein Kirchen-Emoji. Mehrere Prominente gratulierten dem Paar, darunter Supermodel Naomi Campbell und Sängerin Juliette Lewis. Vor zwei Monaten erst hatte Ricci ihre Schwangerschaft bekannt gegeben.

Detailansicht öffnen (Foto: Britta Pedersen/dpa)

Sebastian Fitzek, 49, Thriller-Autor, hat etwas gegen Formalin. Mit Blut habe er überhaupt kein Problem, sagte Fitzek der Deutschen Presse-Agentur. Aber nach drei Monaten Tiermedizinstudium habe er gemerkt, dass es beim Sezieren eines Hundes eher die Dämpfe waren, die er nicht habe aushalten können.