Leute des Tages:Bling-bling, pling-pling

Jendrik Sigwart, 26, Ukulele-Spieler, ist feinmotorisch begabt. Die 4000 weißen Strasssteinchen auf seinem Instrument habe er "jeden Einzelnen selber draufgeklebt. Jeden Einzelnen. Das mache ich nicht noch mal", sagte er in einem Video, das der NDR verbreitete. Im Mai darf der studierte Musical-Darsteller aus Hamburg seine glitzernde Ukulele beim Eurovision Song Contest in Rotterdam vorführen, er habe in einem mehrstufigen Auswahlverfahren 20 Musikexperten und 100 Fans überzeugt, teilte die Chefin der deutschen ESC-Delegation mit. Den Song habe er selbst geschrieben, der Titel wurde noch nicht verraten. Der ESC findet in diesem Jahr ziemlich sicher ohne Publikum statt.

Jill und Joe Biden, 69 und 78, US-Präsidentenpaar, sind nicht immer streng. Eigentlich gelte für ihre beiden Schäferhunde Major und Champ ja die eiserne Regel: "Nicht auf Betten und Sofas springen", sagte Joe Biden in einem Interview mit dem Promi-Magazin People. "Mit einer Ausnahme: wenn unsere Enkelinnen bei uns übernachten." Seine Frau erzählte, dass der eineinhalb Jahre alte Major sich dann immer ins Zimmer schleiche und auf das Bett der Mädchen springe. Er sei eben ein großer Kindskopf.

Ralf Moeller, 62, Hollywood-Schauspieler, freut sich über nicht-prominente Gesellschaft. Vor einem Jahr habe er noch mit Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Leonardo DiCaprio und Al Pacino in Los Angeles Silvester gefeiert, diesmal mit Ursula und Helmut in Recklinghausen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "War aber auch schön." Er sei im August wieder bei seinen Eltern eingezogen, genauer: in die erste Etage, während seine 84 Jahre alte Mutter und sein 91 Jahre alter Vater im Erdgeschoss wohnten. "Wahrscheinlich werde ich später zurückblicken und sagen: Mensch, super."

Helena Zengel, 12, Nachwuchsschauspielerin, hält die Deutschkenntnisse von Tom Hanks, 64, Hollywoodschauspieler, für ausbaufähig. "Jooo... man kann noch dran üben", sagte sie der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Er könne zum Beispiel fragen, wo es was zu essen gibt: "Wufinnisch was su essen?" Auch "Milchkaffee" und "Pflaumenkompott" gehörten zu seinem Wortschatz. Zengel hatte Hanks beim Dreh des Westerns "Neues aus der Welt" kennengelernt.

Natalie Portman, 39, US-amerikanisch-israelische Schauspielerin, ärgert sich über Bauch-Beobachter. "Hey, also, ich bin absolut nicht schwanger", schrieb sie auf Instagram, nachdem ein Klatschmagazin über angebliche Rundungen berichtet hatte. "Aber anscheinend ist es auch im Jahr 2021 immer noch okay, jederzeit über die Körperform einer Frau zu spekulieren und sie zu kommentieren." Sie schloss ihren Kommentar mit der direkten Aufforderung an das Magazin: "Mach's besser!"

Paris Hilton, 39, US-Erbin, hat ihrem Freund zum 40. Geburtstag Zweisamkeit auf Leinwand geschenkt. Auf Instagram teilte sie ein Video, auf dem zu sehen ist, wie sie den Unternehmer Carter Reum, der sich die Augen zuhält, zu einem lebensgroßen Gemälde führt. Das Motiv: Hilton und Reum in Kuss-Pose frei nach Gustav Klimt. Reums Reaktion: "Dafür müssen wir die perfekte Wand finden."

Paul Grisham, 91, US-Meteorologe im Ruhestand, hat seinen Geldbeutel wieder. Er hatte ihn im Jahr 1968 verloren, als er für die Navy an einer Antarktis-Forschungsmission teilnahm. Wie die San Diego Union-Tribune berichtet, wurde das Portemonnaie 2014 beim Abriss eines Gebäudes auf Ross Island hinter einem Schrank mit Schließfächern gefunden, aber erst jetzt sei es Hobby-Detektiven gelungen, den Eigentümer ausfindig zu machen, obwohl in der Börse Grishams Militärausweis, sein Führerschein und eine Quittung über eine Geldsendung an seine Frau steckten. Außerdem im Geldbeutel: eine Lochkarte zur Abholung der Bierration und ein Faltblatt mit Handlungsanweisungen für den Fall eines ABC-Angriffs.