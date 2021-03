Donald Trump twittert per Brief

Der Ex-US-Präsident ruft sich in Erinnerung. Michelle Obama will reden und Adele will nicht streiten.

Donald Trump, 74, ehemaliger Twitter-Nutzer, twittert. Nicht im Kurznachrichtendienst, der den Ex-US-Präsidenten gesperrt hat, sondern auf offiziellem Briefpapier seines Büros. Den Brief wiederum hat die Korrespondentin von NBC News auf Twitter veröffentlicht. "Ich hoffe, jeder der die Impfung gegen Covid-19 (oft als China Virus bezeichnet) erhält, erinnert sich, dass, wenn ich nicht Präsident wäre, man diesen schönen 'Shot' nicht innerhalb der nächsten fünf Jahre bekäme", schreibt Trump. "Und man ihn wahrscheinlich überhaupt nicht bekäme. Ich hoffe, jeder erinnert sich!"

Michelle Obama, 57, ehemalige First Lady der USA, will reden. Obama erzählte dem Magazin People, sie habe sich eingestehen müssen, "was ich durchmache". Schon im vergangenen Sommer hatte sie in einem Podcast gesagt, sie leide an "leichten Depressionen" durch die Corona-Pandemie. Depressive Erkrankungen seien kein Grund für Schamgefühle, sagte sie nun. "Oft denken wir, dass wir diesen Teil von uns verbergen müssen." Und: "Dass wir darüber stehen müssen und nicht den Eindruck erwecken dürfen, als würden wir unter der Oberfläche hart strampeln." Deshalb fordere sie nun: "Wir müssen wir mehr über psychische Gesundheit reden."

Hannelore Hoger, 78, Schauspielerin, erzählt nicht weiter. Immer wieder werde sie gefragt, ob sie noch mal in die Rolle der Hamburger Hauptkommissarin Bella Block schlüpfe, aber die sei auserzählt, es sei ihr zu langweilig geworden. "Ich durfte keinen Freund mehr haben, nicht mehr rauchen und nicht mal mehr einen kippen", sagte sie drei Jahre nach ihrem Serien-Aus der Deutschen Presse-Agentur. Und weiter: "Ich bin froh, dass ich das nicht mehr mache, das war ja die Absicht."

Olivia Rodrigo, 18, US-Sängerin, redet sich raus. Ihr Songdebüt "Driver's License" wurde zum viralen Hit und steht seit Wochen auf Platz 1 der US-Charts - sie selbst brauchte nach eigenen Angaben vier Anläufe, um ihre Führerscheinprüfung zu bestehen. "Eigentlich lag es aber nicht an mir", sagte Rodrigo in der Radiosendung PopCrush Nights. Ihre erste Prüfung sei wegen der Corona-Pandemie ausgefallen, den zweiten Termin habe sie wegen Dreharbeiten absagen müssen. Beim dritten Mal habe die Hupe am Auto ihrer Mutter nicht funktioniert, sodass sie gar nicht erst losfahren durfte. "Und ich bin extra von Utah nach Los Angeles geflogen, weil ich die Prüfung in Kalifornien ablegen musste", sagte die Sängerin. Beim vierten Anlauf habe sie die Fahrprüfung dann aber bestanden.

Adele, 32, britische Sängerin, will nicht streiten. Knapp zwei Jahre nachdem die Trennung von ihrem Ehemann, dem Unternehmer Simon Konecki, 46, bekannt geworden war, ist nun die Scheidung offiziell vollzogen worden. Das ehemalige Paar werde sich das Sorgerecht für den gemeinsamen achtjährigen Sohn teilen, zitiert die Nachrichtenagentur AP aus den Scheidungsunterlagen. Sie hätten vereinbart, zu versuchen, alle Probleme ohne Rechtsstreitigkeiten zu lösen.