Leute des Tages:Verliebt, verlobt - und dann?

Cardi B will sich doch nicht scheiden lassen, Dana Schweiger wohnt wieder bei Til. Und was ist eigentlich aus dem Liebespaar aus dem Film Notting Hill geworden? Hugh Grant erzählt, wie es weiterging.

Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/dpa)

Cardi B, 28, US-Rapperin, hat aus dem Wort "unwiederbringlich" die ersten zwei Buchstaben gestrichen. Sie will der Ehe mit Rapper Offset, 28, offenbar eine weitere Chance geben: Laut einem Bericht des People-Magazins hat sie den Mitte September eingereichten Scheidungsantrag zurückgezogen. Laut Gerichtsunterlagen im Bezirk Fulton County im Bundesstaat Georgia stellte der zuständige Richter das Verfahren daraufhin ein. Die beiden Musiker sind seit 2017 verheiratet, im Juli 2018 kam Tochter Kulture Kiari Cephus zur Welt. Im Dezember 2018 trennte sich das Paar, raufte sich aber wieder zusammen. Danach machten sie mit ihrer turbulenten Beziehung immer wieder Schlagzeilen. Im Scheidungsantrag hatte Cardi B die Ehe als "unwiederbringlich kaputt" bezeichnet, es gebe "keine Aussicht auf Versöhnung".

Detailansicht öffnen (Foto: dpa)

Hugh Grant, 60, britischer Schauspieler, enttäuscht Romantikerinnen und Romantiker. Dem Online-Kinomagazin Collider antwortete Grant auf die Frage, wie seine Schnulze "Notting Hill" aus dem Jahr 1999 (Handlung im Groben: schüchterner Trottel verliebt sich in Hollywoodstar) wohl weitergegangen ist: "Ich bin mir sicher, dass meine Rolle und Julia Roberts Rolle inzwischen die hässlichste Scheidungsschlacht hinter sich haben, die man sich nur vorstellen kann - mit wirklich ekligen, teuren Anwälten." All diese romantischen Komödien, in denen er mitgespielt habe, seien Lügen.

Detailansicht öffnen (Foto: Christian Charisius/dpa)

Dana Schweiger, 52, US-Unternehmerin, wohnt wieder bei ihrem Ex-Mann. Wegen Corona seien sie und ihre jüngste Tochter Emma, 18, in Hamburg gestrandet, sagte sie der Bild-Zeitung. "Wir wohnen gerade im ,Hotel Til'." Von einem Aufflammen der alten Liebe zwischen ihr und dem Schauspieler könne aber keine Rede sein. "Wir hatten immer schon ein Gästezimmer in unseren Häusern füreinander." Dana Schweiger wohnt normalerweise in Malibu, Kalifornien.

Detailansicht öffnen (Foto: Jim Bourg/Reuters)

Barack Obama, 59, ehemaliger US-Präsident, empfiehlt seinen Anhängern eine Hochzeit mit Michelle Obama. In einer E-Mail an Unterstützer der demokratischen Partei appellierte er an die Adressaten, durch die Wahl den Lauf der Dinge zu ändern. Im P.S. schrieb er: "Ich habe immer gesagt, dass es im Leben zwei Schlüssel zum Erfolg gibt. Erstens: Habe einen Plan. Und zweitens: Heirate Michelle Obama." Der zweite Punkt möge nicht für alle gelten, aber wenn es ans Wählen gehe, gebe es nichts Wichtigeres, als einen Plan zu haben.

Detailansicht öffnen (Foto: Dahlemann/Facebook)

Patrick Dahlemann, 32, parlamentarischer Staatssekretär in Mecklenburg-Vorpommern mit Zuständigkeit für den Landesteil Vorpommern, nimmt an einem privaten Staatsakt teil. Der SPD-Politiker schrieb auf Facebook, er und seine Frau Corinna würden demnächst Eltern, weshalb auf seiner To-do-Liste der Aufbau eines Babybettes stehe. "Für einige eine Routineangelegenheit. Ich gebe offen zu, für mich ein halber Staatsakt." Dazu stellte er ein Foto, auf dem er einen Strampler mit Rentier- und Schneeflocken-Muster in die Kamera hält. Er selbst trägt einen Pyjama im selben Design und verschiedene Socken.