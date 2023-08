Without me

Eminem, 50, US-Rapper, will seine Lieder nicht im Wahlkampf hören. Er hat den US-Präsidentschaftsanwärter Vivek Ramaswamy aufgefordert, im Vorwahlkampf der Republikaner nicht mehr seine Songs zu rappen und die Urhebergesellschaft dazu aufgefordert, dem Politiker die Lizenz zu entziehen, wie die Daily Mail berichtete. Knapp zwei Wochen zuvor waren online Videos verbreitet worden, in denen Ramaswamy bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat Iowa zu Eminems Lied "Lose Yourself" rappt. Ramaswamy hat indes auf die Abmahnung reagiert: "Steht der echte Slim Shady bitte auf? Er hat nicht gerade gesagt, was ich denke, dass er gesagt hat, oder?", zitierte er aus Eminems berühmten Hit "The Real Slim Shady" auf der Online-Plattform "X".

Dolly Parton, 77, Country-Ikone, hat keine Zeit für Tee mit der Princess of Wales. Während früherer Besuche in London habe sie sich gelegentlich mit Sightseeing beschäftigt, erzählte sie dem Sender BBC Radio 2. "Aber dieses Mal, Herrgott, wurde ich sogar zum Teetrinken bei Kate eingeladen. Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, ich konnte noch nicht einmal hingehen." Parton fand die Einladung "sehr süß und lieb" und freue sich darauf, Kates Einladung eines Tages doch noch nachkommen zu können.

Adele, 35, britische Sängerin, sammelt Babynamen. "Ich möchte wirklich bald wieder Mutter werden", sagte sie einer Handyaufnahme zufolge, die bei einem ihrer Konzert entstanden ist und auf einem Fan-Account geteilt wurde. In dem Mitschnitt bittet eine schwangere Frau aus dem Publikum Adele darum, ihr bei der Wahl eines Kindernamens zu helfen. Sie selbst habe sich schon Listen geschrieben, erklärt Adele daraufhin ihren Fans. "Jedes Mal, wenn ich einen Namen sehe, der mir gefällt, notiere ich ihn in meinem Handy." Die Sängerin hatte schon zuvor darüber gesprochen, dass sie sich für ihren Sohn Angelo ein Geschwisterkind wünscht. "Es wäre wunderbar, wenn das klappen würde", sagte sie vor einem Jahr dem Sender BBC Radio 4.

Frédéric von Anhalt, 80, Adoptivvater, bereut es, seinen Namen geteilt zu haben. Auf Instagram hatte Marcus Prinz von Anhalt, 56, ein Video geteilt, indem er mit einem Fußball auf eine Schildkröte schießt. "Ich bin ein großer Tierliebhaber und habe geweint, als ich dieses schreckliche Video gesehen habe. Ich schäme mich so für meinen Adoptiv-Sohn!", sagte Frédéric von Anhalt der Bild, "Der Kerl gehört zurück in den Knast! Marcus hat mit seiner Aktion unseren Namen beschmutzt." Um den Prinzen-Namen zu erhalten, hatte Marcus von Anhalt sich 2006 gegen viel Geld adoptieren lassen. Wegen Steuerhinterziehung saß er in der Vergangenheit bereits im Gefängnis.

Ariana Grande, 30, US-Sängerin, zweifelt an sich. Auf TikTok sprach sie darüber, dass sie von ihren Fans für das Design eines Album-Covers kritisiert wurde und es schließlich änderte. Manchmal werden ihr diese Kommentare zu viel. "Da hattet ihr Recht, aber ihr habt nicht immer Recht. In den letzten zehn Jahren wurde ich immer wieder gemobbt", sagte sie und fügte hinzu, dass diese Art der Kritik "manchmal Wunden hinterlässt, die mich dazu bringen, alles, was ich getan habe, in Frage zu stellen."