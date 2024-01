Horst Köppel, 75, Ex-Fußballer, hat früher wegen Beckenbauer schlecht geschlafen. "Er rief mich bei der WM 1986 in Mexiko vor Spielen manchmal noch nachts um halb zwölf auf sein Hotelzimmer und wollte mit mir taktische Ideen oder die Aufstellung besprechen, weil er sich stundenlang den Kopf darüber zerbrochen hatte", sagte Köppel der Bild-Zeitung. Köppel war damals Co-Trainer des DFB-Teamchefs Beckenbauer. Der sei "ein absolut akribischer und harter Arbeiter" gewesen, "ganz anders, als ihn viele in der Öffentlichkeit gesehen haben. Da dachten ja alle, er macht den Trainerjob mit seiner weltmännischen Art einfach mit links".

Detailansicht öffnen (Foto: Jens Kalaene/dpa)

Friedhelm Funkel, 70, ehemaliger Trainer, sieht Franz Beckenbauer nicht nur als Kaiser, sondern auch als den "besten Außenminister Deutschlands". Im Sport1-"Doppelpass" verteidigte er die Bayern-Legende damit auch gegen Kritik. "Was er für Deutschland getan hat, ist mit Worten nicht zu beschreiben", sagte Funkel. Schon als Spieler hatte er sich regelmäßig mit Beckenbauer duelliert.

Christian Neureuther, 74, ehemaliger Weltklasse-Skifahrer, hat Franz Beckenbauer beim Fußballspielen lieber zugeschaut als beim Skifahren. "Der Franz hat gedacht, er könnte über die Pisten rüberschweben wie über den Fußballplatz", sagte Neureuther in der ARD in Erinnerung an gemeinsame Ausflüge nach St. Moritz. "Wir haben ihm dann gesagt: ,Du kannst da nicht immer so gerade wie ein Libero dastehen, du musst deine Hüften beugen.'"

Detailansicht öffnen (Foto: Robert Haas)

Franz Roth, 77, "Bulle", hat Beckenbauer seinen Spitznamen zu verdanken. Als er 1966 zum FC Bayern wechselte, war Beckenbauer schon ein Star, sagte Roth dem BR vor der Gedenkfeier am Freitag. Bei einem gemeinsamen Abendessen habe der Trainer Zlatko Čajkovski dann den neuen Spieler vorgestellt. "Unser Trainer konnte nicht so gut Deutsch", sagte Roth. "Er hat mich dann vorgestellt mit: 'Wir haben einen aus dem Allgäu, der hat Kraft wie eine Muh.'" Ein anderer Spieler habe darauf erwidert: "Trainer, der ist keine Muh, sondern ein Bulle." Beckenbauer soll nach dem Essen zu Roth gegangen sein und gesagt haben: "Du, jetzt haben wir das Thema gelöst. Ich bin der Franz 1, du hättest der Franz 2 sein müssen - aber du bist jetzt der Bulle."

Detailansicht öffnen Marcus Höfl (links) mit Maria Höfl-Riesch und Franz Beckenbauer im Jahr 2014. (Foto: Ursula Düren/dpa)

Marcus Höfl, 50, Sportmanager und enger Beckenbauer-Vertrauter, attestiert dem "Kaiser" eine positive Verrücktheit. "Vor der WM 2006 sind wir gemeinsam nach Australien gereist, um die Australier zum Turnier einzuladen. Noch am selben Tag sind wir zurückgeflogen", sagte Höfl in der ARD. Über Jahre hätten die beiden "verrückte Sachen gemacht", die ohne ein enges Verhältnis zueinander nicht möglich gewesen wären. "Wir haben viel Zeit im Flieger verbracht. Da muss man sich schon gut verstehen, um sich nicht auf den Keks zu gehen", so Höfl.

Uli Stein, 69, Ex-Torwart, hat Beckenbauers Schreibtisch zu Hause stehen. "Ich spielte mit Franz zwei Jahre beim HSV. Er war unser Superstar, gab sich so aber nie", sagte Stein der Bild. Als Beckenbauer Hamburg 1982 verließ, habe Stein ihm einen Teil seiner Möbel abgekauft. "Lampen, zwei Wohnzimmer-Kommoden und einen Sekretär. Diesen habe ich noch bei mir zu Hause in Bielefeld", sagte Stein. Stein hatte Beckenbauer bei der WM 1986 aus Ärger über seinen Status als Nummer 2 einen "Suppenkasper" genannt. Er wurde daraufhin vom DFB nach Hause geschickt.