Dakota Fanning, 30, Schauspielerin, spürt das innere Muttertier. "Kinder zu haben, ist für mich wahrscheinlich wichtiger als alles andere, selbst als die Schauspielerei", sagte sie der Modeplattform net-a-porter.com. "Wenn mir jemand sagen würde, dass ich mich entscheiden müsste, würde ich Kinder haben wollen. Ich gehöre zu den Menschen, die diesen Drang schon immer verspürt haben." Die Schauspielerei sei immer ein großer Teil ihrer Identität gewesen, sagte Fanning, die schon als Kind an der Seite von Sean Penn und Tom Cruise gespielt hatte. "Aber ich habe auch den Wunsch, mein Leben und meine Karriere so zu gestalten, dass ich immer eine Wahl habe."

Alexander Klaws, 40, Ex-Superstar, hat ein besonderes Osterei gefunden. Auf Instagram postete der Sänger und Musicaldarsteller mehrere Fotos seiner Frau Nadja Scheiwiller, 38, ebenfalls Musicaldarstellerin, mit Babybauch. Auf einem der Bilder küsst Klaws den Bauch, der wie ein großes Osterei bunt bemalt ist. Das Paar hat bereits zwei gemeinsame Söhne im Alter von vier und sieben Jahren.

James Blunt, 50, Sänger, lässt sich problemlos auf einen Hit reduzieren. "Reicht ein Hit nicht aus? Scheiße, Mann, das tut er", sagte er im Interview mit der Zeit. "Es gibt vermutlich nicht sehr viele Leute in Deutschland, die 'You're Beautiful' nicht kennen. Es gibt auch nicht viele Leute in Singapur oder Thailand oder Vietnam, die diesen Song nicht kennen. Es wäre gierig, damit nicht zufrieden zu sein." Immer wieder werde er von Journalisten zu dem Song aus dem Jahr 2005 befragt. "Warum fragen die mich nicht: James, wie glücklich sind Sie darüber, einen verdammten Riesenhit gehabt zu haben? Wie groß war das Haus, das Sie von all dem Geld gekauft haben?" Blunt lebt inzwischen auf Ibiza und in der Schweiz.