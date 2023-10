Nach dem Tod von Matthew Perry erinnern sich Freunde, Kolleginnen und Weggefährten an gemeinsame Momente. Der Schauspieler war am Samstag tot in seinem Whirlpool gefunden worden, es gebe keinen Hinweis auf ein Verbrechen, berichtet die New York Times . Die Ermittlungen zur Todesursache sind noch nicht abgeschlossen. Perry wurde 54 Jahre alt, er hatte immer wieder seine Suchtkrankheit thematisiert. Die Rolle als Chandler Bing in der Serie "Friends" war sein größter Erfolg.

Detailansicht öffnen (Foto: Justin Tang/AP)

Justin Trudeau, 51, kanadischer Premierminister, erzählt alte Schulgeschichten. Auf X schrieb der Politiker, er werde nie vergessen, "wie wir auf dem Schulhof zusammen gespielt haben". Perry hat einige Jahre seiner Kindheit in Ottawa verbracht, seine Mutter war die Pressesprecherin von Trudeaus Vater, der damals, wie heute sein Sohn, Premierminister war. Perry hatte die Schulhof-Begegnung allerdings etwas anders in Erinnerung, 2017 erzählte er, wie er als Zehnjähriger den drei Jahre jüngeren Trudeau verprügelt habe. Dieser fragte damals öffentlich, ob Perry sich eine Revanche vorstellen könne. Nun schrieb er: "Danke für all das Lachen, Matthew. Du wurdest geliebt - und wir werden dich vermissen."

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/dpa)

Gwyneth Paltrow, 51, Schauspielerin, hat romantische Erinnerungen an Perry. Die beiden hatten 1993 eine kurze Beziehung, kurz bevor er als Chandler Bing in "Friends" berühmt wurde. Auf Instagram teilte sie ein Foto von Perry aus jungen Jahren, sie hätten sich in Massachusetts auf einem Theaterfestival kennengelernt und einen "magischen Sommer" miteinander verbracht.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

"Er war so lustig und so süß und es hat so viel Spaß gemacht, mit ihm zusammen zu sein", erinnert sich die Oscar-Preisträgerin. "Wir fuhren raus, um in Bächen zu schwimmen, tranken Bier in der örtlichen College-Bar und küssten uns auf einem Feld mit hohem Gras." Perry hatte in seinen Memoiren über eine kurze "Knutsch-Session in einem Schrank" berichtet - und später erklärt, er hoffe, dass Paltrow "es eine nette Geschichte finden würde". "Es wäre schlimm, wenn Gwyneth Paltrow mich hassen würde; das würde mir nicht gefallen."

Detailansicht öffnen (Foto: imago stock&people/imago/Future Image)

Shannen Doherty, 52, Schauspielerin, hat Matthew Perry zu peinlichem Verhalten animiert. Zu einem Erinnerungsfoto von sich mit Perry mit einem anderen Freund schrieb sie auf Instagram: "Wir sind alle zusammen im Formosa im Norden aufgewachsen und haben ständig gelacht. Matt, Roger, David, Roxana. Wir machten Mutproben und Matt musste den Mädchen an der Bar lächerliche Dinge sagen." Sie hätten viel Spaß gehabt und sich gegenseitig unterstützt. "Und ja, Matt hatte immer DIESEN Sinn für Humor." Sie sei schockiert und traurig über das Ende einer "lebenslangen" Freundschaft. Doherty hatte 1991 in einer Folge von "Beverly Hills 90210" an der Seite von Perry mitgespielt.

Detailansicht öffnen (Foto: Joel C Ryan/dpa)

Adele, 35, Sängerin, hat ihr Konzert unterbrochen. Bei ihrer Show in Las Vegas stoppte sie ihr Programm, um sich als "Friends"-Fan zu outen. Sie werde sich immer an die Figur erinnern, die sie so zum Lachen gebracht habe. "Ich möchte nur sagen, wie sehr ich es liebe, was er für uns getan hat." Persönlich kennengelernt hat sie Matthew Perry allerdings nie.

Detailansicht öffnen (Foto: Matt Sayles/dpa)

Rumer Willis, 35, Schauspielerin, ist als Kind von Matthew Perry bespaßt worden. Die Tochter von Bruce Willis, 68, schreibt in einer Instagram-Story: "Als ich ein Kind war und mit am Set, während er und mein Vater ,Keine halben Sachen' drehten, ist er so nett und lustig und süß mit meinen Schwestern und mir umgegangen. Seine körperliche Komik und diese Filme bringen mich immer noch sehr zum Lachen." Sie hoffe, er könne in Frieden ruhen.

Detailansicht öffnen (Foto: Matt Winkelmeyer/Getty Images/AFP)

Maggie Wheeler, 62, Serienfreundin von Matthew Perry, schreibt von einem "Verlust". "Die Welt wird dich vermissen, Matthew Perry. Die Freude, die Du in Deinem zu kurzen Leben so vielen bereitet hast, wird weiterleben." Sie fühle sich durch jeden gemeinsamen kreativen Moment gesegnet. "Friends" wurde von 1994 bis 2004 in den USA produziert und in zig Ländern zum Fernsehkult. Wheeler mimte zu Beginn Chandlers Freundin Janice, die dann als Überraschungsgast immer wieder auftauchte.