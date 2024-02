Leni Klum , 19, Nachwuchsmodel, steht zu ihrer Akne. Die Tochter von Heidi Klum, 50, ebenfalls Model, hat offenbar, wie andere Teenager auch, mit der Pubertät und ihren Hormonen zu kämpfen. In einer Instagram-Story zeigte sie sich ungeschminkt und mit zahlreichen Pickeln. Kürzlich hatte sie bereits der US-Zeitschrift People gesagt: "Ich hatte immer das Gefühl, dass Akne bedeutet, dass man nicht schön aussieht." Inzwischen sei ihr klar geworden: "Oh mein Gott, das ist normal." Jeder könne Akne bekommen, das sei hormonell bedingt.

Henry Cavill, 40, Schauspieler, ist kein Fan von Sexszenen. "Ich verstehe sie nicht", sagte der Brite im Podcast "Happy Sad Confused". "Ich denke, es gibt Situationen, in denen eine Sexszene einem Film wirklich guttut und nicht nur dem Publikum, aber ich denke, dass sie heutzutage manchmal übertrieben eingesetzt werden." Wenn er auf dem Bildschirm die intimen Szenen mit nackten Körpern sehe, frage er sich häufig, ob das "wirklich nötig" sei. Manchmal könnten derartige Szenen der Erzählung des Films durchaus dienen. "Aber die meiste Zeit wird die menschliche Vorstellungskraft sie übertrumpfen."

Carolina Shiino, 26, Miss Japan, hat ihren Titel zurückgegeben. Wie der Guardian berichtete, hat ein japanisches Magazin enthüllt, dass Shiino eine Affäre mit einem verheirateten Mann hatte. Sie erklärte zunächst, sie habe die Beziehung beendet, das traf aber offenbar nicht zu. Im konservativen Japan gibt es recht genaue Vorstellungen über das Privatleben von Schönheitsköniginnen. Shiino war bereits zuvor angefeindet worden, sie sei nicht japanisch genug. Sie wurde in der Ukraine geboren und zog als Fünfjährige nach Japan. Shiino war die erste Frau europäischer Abstammung, die den Titel gewann. Nun bleibt er vakant in diesem Jahr.

Markus Söder, 57, bayerischer Ministerpräsident, wechselt täglich den Geschmack. Eine Münchner Bäckereikette hat zu Fasching politische Krapfen im Angebot. Die Füllung der Sorte "Landesvater" variiert passend zu Söders politischer Agenda - und schmeckt mal nach Bienenstich, mal nach Zimt und zweimal die Woche nach Blaubeeren und Sahne. Außerdem im Angebot: die Ampel (mit Sahne, Senf und Bananenfüllung), der Klimakleber (mit Hagebutten) oder auch Da Hubsi (mit Apfel, Karamell und Salz/Lauge).

Taylor Swift, 34, Sängerin, hat einem Studenten eine Klage angedroht. Die Amerikanerin verbringt viel Zeit in ihrem Privatjet, wo sie unterwegs ist, will sie aber offenbar lieber geheim halten. Wie die Washington Post berichtete, bekam Jack Sweeney aus Florida Post von Swifts Anwälten. Der angehende Informatiker veröffentlicht seit Jahren die Flugbewegungen von Promis wie Mark Zuckerberg oder Kim Kardashian in den sozialen Medien. Swifts Anwälte sprechen von einem "Stalking- und Belästigungsverhalten" und einem "direkten Schaden", die Sängerin fühle sich in ihrer Sicherheit bedroht. Sweeney sieht das anders: Er verbreite öffentlich zugängliche Informationen der Flugaufsicht. "Die Informationen sind bereits da draußen", so Sweeney. Swifts Team glaube wohl, es könnte "die Welt kontrollieren".

Richard Lugner, 91, früherer Baulöwe und bekannt unter dem Spitznamen "Mörtel", hat endlich die perfekte Frau gefunden. Priscilla Presley, 78, sei, so sagte Lugner bei einer gemeinsamen Pressekonferenz, sehr "pflegeleicht" und die "die schönste Frau", die er bisher zum Wiener Opernball gebracht habe. Auch Presley zeigte sich harmonisch-diplomatisch. "Ich liebe seinen Akzent", sagte sie mit Blick auf die überdeutliche Englisch-Schwäche ihres Gastgebers. Seit 1992 bezahlt Richard Lugner oft hochkarätige Prominente, damit sie ihn medienwirksam zu dem gesellschaftlichen Top-Event begleiten.