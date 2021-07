Detailansicht öffnen (Foto: Associated Press)

Bill Clinton, 74, ehemaliger US-Präsident, hat ein eine Tasse Tee mit der Queen ausgeschlagen, weil er lieber ein indisches Curry essen wollte. Bei seinem ersten offiziellen Staatsbesuch in Großbritannien 1997 sagte er die Einladung von Elizabeth II. zur Teatime um 17 Uhr höflich ab, wie der britische Guardian berichtet. Stattdessen habe Clinton lieber seine Zeit "als Tourist" verbringen wollen, das gehe aus bislang vertraulichen Dokumenten des National Archives hervor - mit Shoppen und anschließendem Besuch eines indischen Restaurants. Am Ende haben die Clintons dann einen gemeinsamen Abend mit dem Ehepaar Blair in dem französischen Restaurant Le Pont de la Tour verbracht und dort Seezunge, Heilbutt, Wildlachs und Kaninchen gegessen.

Archie White, 96, rastloser Renter, hat als ältester Brite sein Studium am East Sussex College in Hastings abgeschlossen. Nachdem er bis zum 92. Lebensjahr als Anwalt in seiner eigenen Kanzlei gearbeitet hatte, begann er ein Studium der Bildenen Kunst. In den drei Jahren lernte er nicht nur Töpfern, sondern auch Fotografie und den Umgang mit der Bildbearbeitungssoftware Photoshop. Letzteres sei ihm allerdings ein wenig schwer gefallen, verriet er der Daily Mail. Nun möchte er eine Stiftung aufbauen, die jungen Künstlern beim Start ins Berufsleben hilft.

Detailansicht öffnen (Foto: Yui Mok/dpa)

Justin Bieber, 27, Pop-Sänger, hat mit einem Instagram-Post eine falsche Fährte gelegt. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto von sich und seiner Ehefrau Haily Baldwin, 24, schrieb er in dem sozialen Netzwerk: "Mom and Dad". Aufregung im Netz! Sollten der Bieber und das ehemalige Modell etwa Nachwuchs erwarten? Baldwin klärte das Missverständnis schließlich auf: Das Paar habe sich lediglich einen Hund angeschafft.