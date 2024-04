Anne Hathaway , 41, Schauspielerin, wurde für eine Filmrolle auf Herz und Küssen getestet. "In den 2000er-Jahren - und das ist mir auch passiert - wurde es als normal angesehen, einen Schauspieler zu bitten, mit anderen Schauspielern zu knutschen, um die Chemie zu testen", sagte sie der Modezeitschrift V Magazine . "Mir wurde gesagt: ,Heute kommen zehn Typen und du bist gecastet. Freust du dich nicht darauf, mit jedem von ihnen rumzumachen?' Und ich dachte: Stimmt etwas nicht mit mir, weil ich mich nicht gefreut habe. Ich fand, es klang eklig." Die Schauspielerin sagte, dass es in dieser Situation nicht um ein "Machtspiel" der Verantwortlichen gegangen sei und niemand sie habe verletzen wollen. "Es war einfach eine ganz andere Zeit, und heute wissen wir es besser."

Jon Bon Jovi, 62, Sänger und Gitarrist, ist von der musikalischen Begabung seiner Band nicht überzeugt. "Es gab sicherlich talentiertere Jungs, die man in jeder Eckkneipe finden konnte", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Aber wir hatten die Arbeitseinstellung. Ich habe mich 40 Jahre lang voll drauf konzentriert, es zu schaffen, nicht einmal, sondern immer und immer wieder." Dass die Gruppe aus New Jersey seit den 1980er-Jahren bis heute erfolgreich sei, liege vor allem an harter Arbeit. Entscheidend sei, dass man in jeder Phase und mit jedem Album gute Lieder liefere.

Jimmy Kimmel, 56, Moderator und Comedian, hat zum siebten Geburtstag seines Sohnes Billy Ärzten und Krankenhauspersonal gedankt, die den herzkranken Jungen nach seiner Geburt behandelt hatten. "Dieser Junge ist sieben dank euch", schrieb er neben Fotos seines Sohnes auf Instagram. Kimmel, der mit seiner Frau Molly McNearney außerdem eine neunjährige Tochter hat, sagte dem Branchenportal Entertainment Tonight, dass es Billy heute "toll" gehe. Er scherzte, dass seine und Mollys einzige Sorge um den Jungen mittlerweile dessen "ein bisschen verrücktes" Temperament sei.

Céline Dion, 56, Sängerin, hält an ihrem Traum fest. Vor zwei Jahren machte sie öffentlich, dass bei ihr das sogenannte Stiff-Person-Syndrom, eine seltene neurologische Erkrankung, diagnostiziert worden sei. Der französischen Vogue erzählte die Kanadierin nun, dass es "eine Menge Arbeit" sei, dagegen anzukämpfen, aber sie nehme jeden Tag, wie er komme. "Ich hoffe, dass wir ein Wundermittel finden, einen Weg, mit wissenschaftlicher Forschung zu heilen, aber vorerst muss ich lernen, damit zu leben." Fünf Tage pro Woche würde sie Physiotherapie und Gesangstraining machen. Statt aufzugeben habe sie beschlossen, "von Kopf bis Fuß" mit einem medizinischen Team zu arbeiten. Nichts würde sie aufhalten. Für eine mögliche Rückkehr auf die Bühne könne sie derzeit aber noch keinen Zeitpunkt nennen. Sie werde auf ihren Körper hören.