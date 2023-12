Amoklauf in Prag:Tschechien unter Schock

Am Tag nach dem Amoklauf an der Prager Universität herrscht Trauer in Tschechien.

Ein Amokläufer hat in Prag 14 Menschen aus dem Leben gerissen. Und mit seiner Tat ein ganzes Land verwundet. Am Tag danach berichten Überlebende von dramatischen Szenen am Tatort.

Von Christoph von Eichhorn, Prag

Es ist ein nasskalter, grauer Tag in Prag, Schnee mischt sich unter den Regen. Auf den Jan-Palach-Platz am Ufer der Moldau strömen schon am frühen Morgen die Menschen. Sie zünden Kerzen an, legen Blumen ab. Viele haben Tränen in den Augen, wortlos huschen sie weiter.