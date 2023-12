Zu Silvester verzeichnen Rettungskräfte und Polizei immer mehr Einsätze als in anderen Nächten. In diesem Jahr haben sich die Helfer jedoch in mehreren Regionen sogar auf Großlagen vorbereitet: Hinweise auf Terrorgefahr für den Kölner Dom, mögliche gewalttätige Ausschreitungen mit Bezug zum Nahostkonflikt und die Krawalle der Silvesternacht des vergangenen Jahres in Berlin waren der Auslöser dafür. Dort spricht die Polizeipräsidentin Barbara Slowik von einem der größten Einsätze in den vergangenen Jahrzehnten.

Besonders streng sind die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Kölner Dom. Grund ist, dass Sicherheitsbehörden Hinweise auf einen möglichen Anschlagsplan einer islamistischen Gruppe erhalten hatten. Nach Angaben der Kölner Polizei hatten sie sich auf Silvester bezogen. Ein 30-Jähriger wurde "zur Gefahrenabwehr" in Gewahrsam genommen. Der Tadschike wird verdächtigt, den Dom ausgespäht zu haben.

Der Mann soll im Zentrum eines größeren Netzwerks gestanden haben. Dieses Geflecht umfasse auch Personen in anderen Bundesländern und in anderen europäischen Staaten, sagte der Kölner Polizeipräsident Johannes Hermanns am Sonntag. Am Sonntagvormittag seien drei weitere Personen festgesetzt worden. Der Anschlag habe mit einem Auto verübt werden sollen.

Bis zum frühen Abend war es in den Leitstellen des Landes aber offenbar verhältnismäßig ruhig. Die für den Jahreswechsel üblichen Unfälle mit Feuerwerkskörpern kamen dennoch vor.

So hat in Berlin schon kurz vor Silvester ein Mann beim Zünden einer Feuerwerksrakete eine Hand verloren. Der 40-Jährige habe die Signalrakete auf der Terrasse eines Bungalows gezündet, teilte die Berliner Polizei am Sonntag mit. Unmittelbar nach der Zündung am Samstag sei die Rakete in seiner Hand explodiert. Er kam in ein Krankenhaus. Es sei weitere Pyrotechnik bei ihm gefunden und beschlagnahmt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich bei dem Feuerwerkskörper um eine Signalrakete der Kategorie F4. Solche Großfeuerwerke dürfen nur ausgebildete Pyrotechniker verwenden. Ob der 40-Jährige über eine solche Erlaubnis verfüge, werde nun geprüft, hieß es. Das LKA ermittelt.

Der X-Feed der Berliner Polizei sah am Abend zunächst recht normal aus für eine Silvesternacht. "In Friedrichshain werfen Personen aus dem Erdgeschoss Böller in den Innenhof. Sollen wohl illegale Böller sein", stand da etwa zu lesen. Oder "In Moabit legen Menschen Feuerwerksbatterien auf die Straße und feuern sie auf Autos ab. Danach gehen sie in einen Laden und holen Nachschub."

Eine angemeldete propalästinensische Demo in der Hauptstadt war zwar besser besucht, als zunächst angenommen - es kamen laut Polizei etwa 1600 statt 1000 Menschen, die Lage wirkte am Nachmittag aber ruhig, besondere Vorkommnisse meldete die Polizei nicht. Bei der Demonstration unter dem Motto "Kein Silvester - Solidarität mit Palästina" waren auch palästinensische Flaggen zu sehen. Über Megafon riefen die Veranstalter auf, sich ruhig zu verhalten. Für den Silvesterabend verbot die Polizei eine geplante propalästinensische Demonstration in Berlin-Neukölln mit dem Titel "No Celebration During Genocide" ("Keine Feiern während eines Genozids").

Beim Hantieren mit Feuerwerk sind zwei Kinder im Kreis Schleswig-Flensburg verletzt und ein Haus schwer beschädigt worden. Ein 15-Jähriger erlitt bei dem Unglück am Samstagabend in Havetoft schwere Brandverletzungen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ein zehn Jahre altes Mädchen wurde leicht verletzt. Bei dem Unglück auf dem Dachboden des Hauses brach Feuer aus. Das Gebäude ist vorläufig nicht mehr bewohnbar.

Mehr als 6000 Polizisten in NRW im Einsatz

Nach dem Terroralarm für den Kölner Dom und Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr bereitete sich auch die Polizei in Nordrhein-Westfalen auf einen Großeinsatz vor. Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Zahl der Einsatzkräfte nach Angaben des Innenministeriums noch einmal aufgestockt. Insgesamt seien mehr als 6600 Polizistinnen und Polizisten eingeplant, erklärte das Haus von Minister Herbert Reul (CDU). In der zurückliegenden Silvesternacht 2022/23 waren in mehreren NRW-Städten Böller und Raketen gezielt auf Polizisten und Rettungskräfte geschossen worden. Reul hatte damals von einer "neuen Dimension der Aggressivität" gesprochen.

Mit Material der Agentur dpa