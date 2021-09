In Kroatien wird eine Frau gefunden, die sich an nichts erinnert. Nun ist klar: Sie war mal erfolgreiche Schmuckdesignerin in Los Angeles. Gelöst ist der Fall deshalb aber noch lange nicht.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Der Fall klingt ein wenig wie das Drehbuch eines fiktiven Mystery-Thrillers: Eine Frau wird gefunden, auf einer Insel in Kroatien, an einer steinigen Stelle, die sie unmöglich alleine erreicht haben kann. Sie erinnert sich an nichts, noch nicht einmal ihren Namen, ihr Geldbeutel ist leer. Es gibt weltweit keine Vermisstenanzeige, die auf ihre Beschreibung zutrifft. Die Ermittler stellen Fotos ins Internet, plötzlich meldet sich eine Frau aus Los Angeles: Die Gefundene sei Daniela Adamcova, 57 Jahre alt, sie habe in einem Co-Working-Space im Stadtzentrum gelebt und gearbeitet - davor sei sie obdachlos in der berüchtigten Skid-Row-Gegend gewesen.