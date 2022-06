Von Michael Neudecker, London

Paul McCartney ist vor Kurzem 80 geworden, und, klar, in einer immer älter werdenden Gesellschaft gibt es auch andere 80-Jährige, die noch gut drauf sind. Aber 80-Jährige, die fast drei Stunden auf einer Bühne stehen, eine Menge von 100 000 Menschen in Ekstase versetzen, rockend und singend wie ein höchstens 40-Jähriger? Paul McCartney ist vor ein paar Tagen beim Festival in Glastonbury aufgetreten, er war der älteste Bühnenstar in der 52-jährigen Geschichte des legendären Festivals in Somerset. Es war einer dieser Auftritte, von denen die Besucher noch ihren Enkeln erzählen werden: wie sie alle zusammen "Hey Jude" sangen und "Let it be", wie McCartney mal Gitarre spielte, mal E-Gitarre, Klavier, Ukulele, wie dann Bruce Springsteen kurz dazukam, Flammenwerfer und Laserstrahler für noch mehr Spektakel sorgten. Und wie er, Paul McCartney, einen Auftritt hinlegte, wie ihn selbst Glastonbury noch nicht oft gesehen hat. Auch Tage später ist da immer noch diese Frage: Wie zur Hölle macht er das?