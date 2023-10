Die Franzosen erfahren in diesen Tagen viel über Bettwanzen, punaises de lit, alle Medien tragen zur Unterrichtung bei. Da lernt man, wo die Insekten herkommen, wie gefährlich sie sind, wie man sie wieder loswird. Die Experten geben sich auffällig unaufgeregt, sie ordnen die jüngste angebliche Ausbreitung ein in historische Kategorien. In den sozialen Medien hingegen wächst sich das Phänomen zur biblischen Plage aus. Jeder will eine Wanze gesehen haben: in der Métro, im TGV, im Sesselfutter im Kino. Und postet seine Bilder.