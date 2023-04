Bei einem Zugunglück in den Niederlanden sind laut Angaben des Katastrophendienstes Hollands Midden Veilig (HMV) am frühen Dienstagmorgen etwa 30 Menschen verletzt worden und einer gestorben. Die Schwerverletzten befänden sich in Krankenhäusern. Mehrere leichter verletzte Personen würden in umliegenden Häusern behandelt.

Gegen 3.25 Uhr waren nach Angaben eines Sprechers der Bahn beim Ort Voorschoten, etwa 15 Kilometer vor Den Haag, ein Intercity und ein Güterzug gegen einen Baukran geprallt. Der vordere Waggon des Zuges sei von der Schiene abgekommen, im hinteren brach ein Feuer aus, heißt es. Nach Angaben der Bahn sollen 50 bis 60 Menschen in dem Zug gewesen sein. Zahlreiche Hilfsdienste sind im Einsatz.

Über die genaue Ursache konnte der Betreiber des Schienennetzes "Prorail" zunächst nichts sagen. Der Sprecher der Niederländischen Eisenbahnen (NS), Erik Kroeze, sagte, ein Güterzug sei in den Unfall verwickelt gewesen. Nach Angaben von Augenzeugen raste der Intercity auf eine Wiese, mindestens zwei Waggons waren demnach umgestürzt. Auch der Güterzug soll entgleist sein. Die meisten Passagiere konnten den Zug selbst verlassen. "Es gab einen schweren Schlag, Fenster zersprangen", berichtete ein Passagier im Radio.

Nach Angaben der Eisenbahn wurden die Züge zwischen Leiden und Teilen von Den Haag wegen des Unfalles gestrichen. Es handelt sich um eine sehr stark befahrene Strecke zwischen Amsterdam und Den Haag. Laut HMV ist der Bahnhof Leiden wegen Überfüllung geschlossen.

Ministerpräsident Mark Rutte nannte die Geschehnisse in Voorschoten einen "schrecklichen Zugunfall". "Meine Gedanken sind bei den Angehörigen und bei allen Opfern. Ich wünsche ihnen viel Kraft", schrieb er auf Twitter. König Willem-Alexander und Königin Máxima ließen am Dienstag über die sozialen Medien mitteilen, dass sie in Gedanken bei den Opfern und ihren Familien seien: "Viele verspüren jetzt Angst und Unsicherheit. Wir fühlen sehr mit ihnen allen mit."